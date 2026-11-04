Jardim enaltece vitória do Flamengo e explica queda de intensidade contra o Grêmio

Após a vitória do Flamengo por 3 a 1 contra o Grêmio na noite desta quarta-feira (4), o técnico Leonardo Jardim avaliou a partida da equipe líder do Brasileirão, que abriu seis pontos para o Palmeiras, segundo colocado. O comandante rubro-negro avaliou que, diferente de outros jogos, seu time aproveitou as chances que teve e matou o jogo no primeiro tempo. Já na segundo etapa, a fagida dos jogadores justificou a queda de intensidade.

– Em relação a estes jogos, principalmente Corinthians, o Atlético-MG, foram equipes que tiveram uma estratégia semelhante. Bloco baixo no primeiro tempo e no segundo com jogadores mais frescos para buscar o contra-ataques, serem mais agressivos. Hoje, isso não funcionou porque fizemos três gols e, ao contrário dos outros dois, o Grêmio não teve essa opção. Fomos eficazes na primeira etapa. No segundo tempo gerimos carga de alguns jogadores, Carrascal, Ayrton. Arrascata sentiu certa fadiga. Gerimos os jogadores que estavam fadigados e colocamos os outros em campo – avaliou Leonardo Jardim.

Em resposta à pergunta do Lance!, o treinador explicou o planejamento inicial para o retorno dos jogadores lesionados, aproveitando o período da Data Fifa. Atualmente, três atletas se recuperam: Paquetá, Danilo e Alex Sandro.

continua após a publicidade

– Acredito que nesta Data Fifa vamos começar nesta semana, por volta de 10 ou 12, começam a trinar. Mas até lá temos que esperar os dias passarem. Vamos ver a evolução deles (lesionados) para treina-los e nos preparar para o Atlhletico – explicou.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Mais uma grande partida do trio Pedro, Samuel Lino e Carrascal

A vitória no Maracanã contou com mais uma grande atuação do trio ofensivo, formado por Pedro, Samuel Lino e Carrascal. O treinador português elogiou a partida desses atletas, principalmente pela superação na temporada, mas também enalteceu todo o comportando da equipe.

- Com certeza a melhora do Lino, Pedro, Royal, Carrascal… a primeira coisa é que eles são responsáveis e entenderam que poderiam dar mais ao Flamengo. Não fazendo comparações, mas no ano passado dois jogadores foram importantes e esse ano também temos muitos jogadores importantes. Tivemos algumas lesões e os outros foram suprindo as ausências. Isso é fundamental. Às vezes o público gosta que joga sempre os mesmos, mas o Flamengo é mais do que 11. Hoje eu destaquei o Vitão e o Evertton e Luiz Araújo. São jogadores que jogam menos, mas mantém sempre a atitude e empenho. Isso pra mim é fundamental - analisou.

Pedro comemora gol apontando ao céu (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Veja outras respostas de Jardim após Flamengo x Grêmio

Impacto das convocações

"Em relação aos convocados: falamos sempre com as equipes técnicas para gerir os atletas. São jogos amistosos e é bom que o jogador esteja em boas condições para representar o Flamengo e sua seleção e temos que ter ainda mais cuidado, porque é final de temporada. Estamos a menos de um mês de terminar o campeonato. Hoje tivemos cinco jogadores no limite e não quisemos arriscar lesões."

continua após a publicidade

Jogadores pendurados contra o Athletico

"Vou ser sincero: pra mim, o jogo de hoje e o próximo são muito importantes para sermos campeões. Longe de mim vou pedir pra forçarem o cartão pra jogarem contra o Palmeiras. E se jogarmos sem oito contra o Athletico e perdermos a vantagem? Se tivermos alguém fora contra o Palmeiras, o grupo vai precisar suprir essa ausência. Não podemos desrespeitar os adversários. Todos os jogos valem três pontos. Não priorizamos adversários."

Utilização de Johnny

"Não é o momento de fazer apostas. É o momento para os mais responsáveis. No início do próximo ano vai haver possibilidades dos jovens jogarem. O Johnny, João Victor… estou focado no grupo para ter todo mundo competitivo."

continua após a publicidade

Utiliazação de Freitas e Valencia

"O Freitas tem sido muito mais utilizado por dois motivos: o primeiro tem a ver com competitividade dentro do elenco. O Plata saiu, mas voltou. E temos o Plata e o Carrascal. O Valencia também esteve parado dez dias por conta de conjuntivite e não pode treinar. Estava só com dois treinos. Se tivesse treinando, podia ter sido uma opção."

📲 Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.