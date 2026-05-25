Os clubes paulistas dominaram os confrontos contra os cariocas na 17ª rodada do Brasileirão. Palmeiras, Mirassol e Bragantino venceram Flamengo, Fluminense e Vasco, respectivamente, enquanto o Botafogo salvou o Rio de Janeiro de uma rodada ainda pior ao arrancar empate contra o São Paulo, no Morumbis.

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Cariocas levam a pior em embates com clubes paulistas pela 17ª rodada do Brasileirão (Foto: IA)

Palmeiras bate o Flamengo e dispara no Brasileirão

Em jogo cercado de provocações e rivalidade, o Palmeiras venceu o Flamengo por 3 a 0 na noite deste sábado (23) e abriu vantagem ainda maior na liderança do Brasileirão. No Maracanã, a equipe paulista soube aproveitar a expulsão de Carrascal, ainda no primeiro tempo, e construiu a vitória com gols de Flaco López, Allan e Paulinho.

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Com os três pontos, o Palmeiras chegou aos 38, na ponta da tabela. O Flamengo, em segundo e com um jogo a menos, segue com 31. São sete pontos, agora, de diferença.

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Fluminense perde para o Mirassol no Maião

O Fluminense perdeu para o Mirassol por 1 a 0 neste sábado (23), pela 17ª rodada do Brasileirão. O Tricolor conseguiu finalizar apenas uma vez na direção do gol. Denilson, marcou um golaço de primeira no ângulo de Fábio, ainda no primeiro tempo.

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Bragantino vence o Vasco com facilidade em São Januário

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A derrota do Vasco para o Bragantino, por 3 a 0, neste domingo (24), em São Januário, liga um grande sinal de alerta para a equipe de Renato Gaúcho, não só pela derrota, que aproximou a equipe da zona de rebaixamento, como também pela péssima atuação jogando diante do seu torcedor. Com o resultado, o Vasco cai para a 16ª posição e cola na zona de rebaixamento do Brasileirão, com 20 pontos.

Sob chuva, São Paulo e Botafogo empatam

Sob forte chuva e frio na capital paulista, São Paulo e Botafogo empataram por 1 a 1, na tarde deste sábado (23), pela 17ª rodada do Brasileirão. O gramado encharcado foi um dos personagens do duelo entre paulistas e cariocas, já que foi peça importante no momento do gol de Luciano, no início da partida. Barrera, aos 44 do segundo tempo, garantiu o ponto do Glorioso fora de casa.

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