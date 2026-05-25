VÍDEO: Renato Gaúcho é hostilizado pela torcida do Vasco e debocha de cobranças
Treinador foi atingido por copos arremessados da arquibancada
- Matéria
- Mais Notícias
Renato Gaúcho foi muito xingado em São Januário durante a derrota do Vasco para o Bragantino por 3 x 0 em São Januário. À beira do gramado, o técnico Cruz-Maltino chegou inclusive a ser atingido por alguns dos copos arremessados da arquibancada, mas reage com indiferença ao momento. Em vídeo gravado pela reportagem do Lance!, é possível ver o momento em que o treinador é atingido. ▶️Veja abaixo;
Após o terceiro gol do Bragantino, Renato Gaúcho foi xingado e hostilizado. Em resposta ao coro, o treinador ironizou as críticas e gesticulou, questionando: "Eu?".
📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
Após o embate, Renato se dirigiu ao banco de reservas e o auxiliar Alexandre Mendes comandou o time do Vasco nos minutos restantes da partida. A ausência do treinador na área técnica gerou inúmeros xingamentos, incluindo o de "covarde", que foi um dos mais proferidos pelos torcedores.
➡️ Clima em São Januário fica hostil após derrota para o Bragantino
Após a partida, Renato Gaúcho não compareceu à entrevista coletiva, dando lugar a Admar Lopes, diretor de futebol do Vasco, e Thiago Mendes, capitão da equipe.
Como foi Vasco 0 x 3 Bragantino
A derrota do Vasco para o Bragantino, por 3 a 0, neste domingo (24), em São Januário, liga um grande sinal de alerta para a equipe de Renato Gaúcho, não só pela derrota, que aproximou a equipe da zona de rebaixamento, como também pela péssima atuação jogando diante do seu torcedor. Com o resultado, o Vasco cai para a 16ª posição e cola na zona de rebaixamento, com 20 pontos. Já o Bragantino salta para a 5ª colocação, com seis pontos a mais.
O Vasco volta a campo na quarta-feira (27), contra o Barracas Central, em São Januário, em partida decisiva pela Sul-Americana, às 19h. O Massa Bruta volta a jogar no mesmo dia, contra o Carabobo, às 21h30, no Estádio Municipal Cicero De Souza Marques, também pela Sula.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias