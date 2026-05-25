Ataque do Palmeiras volta a funcionar em fase crucial da temporada

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O ataque do Palmeiras era a maior preocupação nas últimas semanas, já que não vinha sendo eficiente na Libertadores e tampouco no Brasileirão. Porém, a vitória sobre o Flamengo por 3 a 0, no Maracanã, no sábado (23), fez com que o técnico Abel Ferreira voltasse a respirar aliviado com seu sistema ofensivo.

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Desde os jogos contra o Jacuipense pela quinta fase da Copa do Brasil, quando o Verdão venceu por 3 a 0 e 4 a 1, respectivamente, sendo o último deles no dia 13 de maio, o time não fazia três ou mais gols.

No Brasileirão, este placar era ainda mais distante, já que o Palmeiras não marcava essa quantidade de gols desde a vitória sobre o Internacional, por 3 a 1, pela terceira rodada, no dia 12 de fevereiro. A fase no Nacional, apesar da liderança, era negativa, já que, antes de vencer o Rubro-Negro, o Alviverde vinha de três empates seguidos pelo placar de 1 a 1.

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Além disso, na Libertadores, o Verdão vem de uma derrota por 1 a 0 para o Cerro Porteño e precisa usar o momento positivo do ataque para garantir a classificação às oitavas de final nesta quinta-feira (28), contra o Junior Barranquilla, no Allianz Parque.

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Fim da má fase do ataque do Palmeiras

A fase ruim do ataque alviverde não passava apenas pelas baixas de Flaco López e pelas baixas por lesão, como Vitor Roque e Ramón Sosa, mas também pela queda de rendimento de jogadores de seleção, como Jhon Arias. Contratado nesta temporada por 25 milhões de euros (cerca de R$ 154 milhões), foram 23 jogos e apenas quatro gols. Nas últimas partidas, tem participado de forma discreta dos jogos.

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Por outro lado, Allan, Cria da Academia, vinha desempenhando bem sua função no setor ofensivo, apesar de ter ficado longe das redes por um tempinho. Por fim, Paulinho, que retornou há pouco tempo e vem entrando nas partidas de forma gradual, marcou seu primeiro gol em 2026 após 112 minutos em campo.

A vitória fez o Palmeiras retomar sua confiança e abrir distância na ponta do Brasileirão, agora, com 38 pontos, sete à frente do Flamengo, segundo colocado, que tem um jogo a menos. Após a disputa da sexta e última fase da Libertadores, o time de Abel Ferreira ainda vai receber a Chapecoense no domingo (31), para a última partida do Brasileirão antes da pausa para a Copa do Mundo.

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Foto: Alexandre Brum/Agencia Enquadrar/Folhapress



