Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (25/05/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/05/2026
06:00
Bahia x Cruzeiro (Foto: Catarina Brandão/EC Bahia)
Bahia x Cruzeiro pelo Brasileirão (Foto: Catarina Brandão/EC Bahia)
Nesta segunda-feira (25), a agenda do futebol conta com jogo decisivo na Europa e diversas partidas no Brasil. Na Alemanha, Paderborn e Wolfsburg entram em campo pela partida de ida dos playoffs de rebaixamento da Bundesliga. Já aqui, o dia é movimentado com rodada do Campeonato Brasileiro masculino e feminino.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 25 de maio de 2026):

Bundesliga (playoff de rebaixamento)

15h30 – Paderborn x Wolfsburg – CazéTV e Sportv

Wolfsburg busca se manter Bundesliga (Foto: Reprodução/Instagram)
Wolfsburg busca se manter Bundesliga (Foto: Reprodução/Instagram)

Campeonato Brasileiro Feminino

17h30 – São Paulo (F) x Santos (F) – Sportv
21h – Corinthians (F) x Mixto (F) – TV Brasil

Campeonato Brasileiro (segunda divisão)

19h – Botafogo-SP x Athletic Club-MG – ESPN e Disney+

Campeonato Brasileiro

20h – Coritiba x Bahia – Sportv e Premiere

