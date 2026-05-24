Clima em São Januário fica hostil após derrota para o Bragantino

A derrota do Vasco por 3 a 0 para o Red Bull Bragantino, neste domingo (24), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, transformou o estádio de São Januário em um cenário de forte tensão e protestos. O clima de hostilidade nas arquibancadas começou durante os 90 minutos contra a equipe mandante e acabou afetando de forma direta a logística do time paulista, que precisou de intervenção tática da polícia para conseguir ir embora com segurança após ameaça de invasão da torcida em um dos portões do estádio.

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A insatisfação da torcida cruz-maltina ficou evidente antes mesmo de a rede balançar. O time já enfrentava a pressão das arquibancadas com cantos de "Ei Vasco, vamos jogar!" e "Não é mole não, é obrigação vencer no caldeirão". Quando o Bragantino abriu o placar, a situação saiu do controle. O elenco vascaíno desceu para o vestiário no intervalo sob vaias e coros de "time sem vergonha".

O lateral-esquerdo Lucas Piton se tornou o principal alvo das críticas e xingamentos na primeira etapa. O jogador retornou para o segundo tempo, mas, após o meia Rodriguinho, do Bragantino, acertar uma bola na trave logo aos cinco minutos, Piton foi substituído por Cuiabano. A alteração ocorreu sob novas e pesadas vaias direcionadas ao atleta.

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O ápice da revolta aconteceu na reta final, após o terceiro gol dos visitantes. A fúria dos torcedores se voltou para o técnico Renato Gaúcho. O treinador foi duramente hostilizado e chegou a ser atingido por objetos arremessados das arquibancadas em direção ao campo.

Após o apito final, membros de organizadas do Vasco tentaram invadir São Januário em protesto ao resultado. O ambiente forçou a equipe de segurança do Vasco a barrar a saída do time visitante. Jogadores do Bragantino, como Isidro Pitta, Henry Mosquera e Juninho Capixaba, foram alertados sobre a violência do lado de fora.

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A informação da tentativa de invasão foi que chegaram a tentar forçar o portão, mas os seguranças e a polícia contiveram a situação com gás de pimenta. Os jogadores do Vasco ainda não foram liberados para deixar o estádio e Renato Gaúcho ainda apareceu na coletiva.

Por precaução, todo o elenco do Bragantino recebeu ordens para aguardar nas áreas internas de São Januário até que a confusão fosse dissipada. Como a delegação não possuía voo de volta programado para a noite de domingo — com retorno a Bragança Paulista agendado apenas para segunda-feira —, a equipe acatou o protocolo. O ônibus com os jogadores paulistas só conseguiu deixar o local no final da noite, exatamente às 23h24, sob forte escolta de agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope).

Jogadores do Bragantino tem saída "barrada" por questões de segurança (Foto: Fernanda Gondim/Lance)

Agentes da polícia militar auxiliando no escoltamento dos jogadores do Bragantino (Foto: Fernanda Gondim/Lance)

Como foi Vasco 0x3 Bragantino

A derrota do Vasco para o Bragantino, por 3 a 0, neste domingo (24), em São Januário, liga um grande sinal de alerta para a equipe de Renato Gaúcho, não só pela derrota, que aproximou a equipe da zona de rebaixamento, como também pela péssima atuação jogando diante do seu torcedor. Com o resultado, o Vasco cai para a 16ª posição e cola na zona de rebaixamento, com 20 pontos. Já o Bragantino salta para a 5ª colocação, com seis pontos a mais.

O Vasco volta a campo na quarta-feira (27), contra o Barracas Central, em São Januário, em partida decisiva pela Sul-Americana, às 19h. O Massa Bruta volta a jogar no mesmo dia, contra o Carabobo, às 21h30, no Estádio Municipal Cicero De Souza Marques, também pela Sula.

O Bragantino não encontrou dificuldades para vencer o Vasco em São Januário (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

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