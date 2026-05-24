Clima em São Januário fica hostil após derrota para o Bragantino
Derrota por 3 a 0 na 17ª rodada do Brasileirão gera fúria nas arquibancadas
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A derrota do Vasco por 3 a 0 para o Red Bull Bragantino, neste domingo (24), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, transformou o estádio de São Januário em um cenário de forte tensão e protestos. O clima de hostilidade nas arquibancadas começou durante os 90 minutos contra a equipe mandante e acabou afetando de forma direta a logística do time paulista, que precisou de intervenção tática da polícia para conseguir ir embora com segurança após ameaça de invasão da torcida em um dos portões do estádio.
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A insatisfação da torcida cruz-maltina ficou evidente antes mesmo de a rede balançar. O time já enfrentava a pressão das arquibancadas com cantos de "Ei Vasco, vamos jogar!" e "Não é mole não, é obrigação vencer no caldeirão". Quando o Bragantino abriu o placar, a situação saiu do controle. O elenco vascaíno desceu para o vestiário no intervalo sob vaias e coros de "time sem vergonha".
O lateral-esquerdo Lucas Piton se tornou o principal alvo das críticas e xingamentos na primeira etapa. O jogador retornou para o segundo tempo, mas, após o meia Rodriguinho, do Bragantino, acertar uma bola na trave logo aos cinco minutos, Piton foi substituído por Cuiabano. A alteração ocorreu sob novas e pesadas vaias direcionadas ao atleta.
O ápice da revolta aconteceu na reta final, após o terceiro gol dos visitantes. A fúria dos torcedores se voltou para o técnico Renato Gaúcho. O treinador foi duramente hostilizado e chegou a ser atingido por objetos arremessados das arquibancadas em direção ao campo.
Após o apito final, membros de organizadas do Vasco tentaram invadir São Januário em protesto ao resultado. O ambiente forçou a equipe de segurança do Vasco a barrar a saída do time visitante. Jogadores do Bragantino, como Isidro Pitta, Henry Mosquera e Juninho Capixaba, foram alertados sobre a violência do lado de fora.
A informação da tentativa de invasão foi que chegaram a tentar forçar o portão, mas os seguranças e a polícia contiveram a situação com gás de pimenta. Os jogadores do Vasco ainda não foram liberados para deixar o estádio e Renato Gaúcho ainda apareceu na coletiva.
Por precaução, todo o elenco do Bragantino recebeu ordens para aguardar nas áreas internas de São Januário até que a confusão fosse dissipada. Como a delegação não possuía voo de volta programado para a noite de domingo — com retorno a Bragança Paulista agendado apenas para segunda-feira —, a equipe acatou o protocolo. O ônibus com os jogadores paulistas só conseguiu deixar o local no final da noite, exatamente às 23h24, sob forte escolta de agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope).
Como foi Vasco 0x3 Bragantino
A derrota do Vasco para o Bragantino, por 3 a 0, neste domingo (24), em São Januário, liga um grande sinal de alerta para a equipe de Renato Gaúcho, não só pela derrota, que aproximou a equipe da zona de rebaixamento, como também pela péssima atuação jogando diante do seu torcedor. Com o resultado, o Vasco cai para a 16ª posição e cola na zona de rebaixamento, com 20 pontos. Já o Bragantino salta para a 5ª colocação, com seis pontos a mais.
O Vasco volta a campo na quarta-feira (27), contra o Barracas Central, em São Januário, em partida decisiva pela Sul-Americana, às 19h. O Massa Bruta volta a jogar no mesmo dia, contra o Carabobo, às 21h30, no Estádio Municipal Cicero De Souza Marques, também pela Sula.
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