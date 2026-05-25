Cruzeiro tem estatística alarmante em bolas paradas; Artur Jorge analisa situação

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O sufoco do Cruzeiro no final da partida contra a Chapecoense no último domingo (24) teve início em um gol originado em bola parada pela esquerda. Este tipo de jogada tem atrapalhado o trabalho do técnico Artur Jorge na Toca da Raposa.

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Dos 16 gols sofridos pela equipe sob o comando do português, oito foram de bola parada. 31,25% deles foram em cruzamentos, vindos de faltas ou escanteios. Quatro deles foram marcados de cabeça, ou seja, 25% dos tentos anotados pelos adversários.

Cruzeiro x Chapecoense, no Mineirão. (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Em resposta ao Lance!, na coletiva de imprensa do último domingo depois da vitória por 2 a 1 contra a Chapecoense, o treinador Artur Jorge ressaltou que a equipe precisa ser mais agressiva dentro da área para parar de sofrer com este tipo de jogada.

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– É uma questão que temos que melhorar evidentemente. Todos os detalhes que podemos controlar, temos que ser mais exigentes neste sentido. Temos que melhorar, defender melhor esses momentos. São situações normalmente de bola dentro de nossa grande área, próximas do nosso gol. Temos que ser mais agressivos, assertivos, para conseguirmos combater esses momentos. Desta forma, anular probabilidades de gols dos adversários – analisou o técnico.

Cruzeiro também não está bem nos cruzamentos no ataque

Contra a Chapecoense, o Cruzeiro acertou apenas 16,67% de seus 24 cruzamentos, sexto pior desempenho nos 16 jogos sob o comando de Artur Jorge. A Raposa ainda não conseguiu acertar mais de 40% de suas tentativas, sendo o melhor resultado contra o Bahia, com 39,13% dos 23.

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Um dado que exemplifica o desempenho abaixo do esperado nas bolas aéreas são os gols feitos e sofridos. O Cabuloso sofreu quatro gols de cabeça e fez apenas dois.

Estatísticas do Cruzeiro em cruzamentos sob o comando de Artur Jorge

Cruzeiro x Vitória: 5/14 = 35,71%

São Paulo x Cruzeiro: 4/20 = 20,00%

Barcelona x Cruzeiro: 2/8 = 25,00%

Cruzeiro x Bragantino: 1/10 = 10,00%

Cruzeiro x Católica: 6/26 = 23,08%

Cruzeiro x Grêmio: 5/19 = 26,32%

Goiás x Cruzeiro: 3/13 = 23,08%

Remo x Cruzeiro: 1/15 = 6,67%

Cruzeiro x Boca Juniors: 5/16 = 31,25%

Cruzeiro x Atlético: 5/33 = 15,15%

Católica x Cruzeiro: 3/11 = 27,27%

Bahia x Cruzeiro: 9/23 = 39,13%

Cruzeiro x Goiás: 7/22 = 31,82%

Palmeiras x Cruzeiro: 1/16 = 6,25%

Boca x Cruzeiro: 0/6 = 0,00%

Cruzeiro x Chapecoense: 4/24 = 16,67%

Bolas longas têm sido bem aproveitadas

A mira não tem sido exatamente o problema do Cruzeiro. Em apenas três partidas a equipe não acertou mais de 40% de suas tentativas. Contra a Chapecoense, a Raposa concretizou 35 de 59 lançamentos.

Estatísticas do Cruzeiro em bolas longas

Cruzeiro x Vitória: 15/32 = 46,88%

São Paulo x Cruzeiro: 21/39 = 53,85%

Barcelona x Cruzeiro: 17/57 = 29,82%

Cruzeiro x Bragantino: 20/48 = 41,67%

Cruzeiro x Católica: 25/41 = 60,98%

Cruzeiro x Grêmio: 19/33 = 57,58%

Goiás x Cruzeiro: 21/46 = 45,65%

Remo x Cruzeiro: 17/56 = 30,36%

Cruzeiro x Boca Juniors: 26/41 = 63,41%

Cruzeiro x Atlético: 45/64 = 70,31%

Católica x Cruzeiro: 22/51 = 43,14%

Bahia x Cruzeiro: 23/39 = 58,97%

Cruzeiro x Goiás: 19/32 = 59,38%

Palmeiras x Cruzeiro: 25/43 = 58,14%

Boca x Cruzeiro: 17/44 = 38,64%

Cruzeiro x Chapecoense: 35/59 = 59,32%

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