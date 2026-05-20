GDA Luma Capital: tudo sobre o fundo mais cotado para 'assumir' o Botafogo

Conteúdo Especial

Carregando conteúdo especial...

Em meio ao cenário de recuperação judicial e à busca por uma saída para a crise financeira e política que atravessa o Botafogo, a GDA Luma Capital desponta como o fundo de investimentos mais cotado para assumir posição de acionista majoritária e conduzir o processo de reestruturação do Alvinegro. O passivo total da SAF do Botafogo supera R$ 2,5 bilhões.

continua após a publicidade

Com sedes em Nova Iorque e Miami, a gestora atua em um segmento específico do mercado financeiro: as "distressed assets" (ativos estressados na tradução para o português), ou seja, empresas em grave dificuldade financeira, mas que possuem potencial de recuperação.

A lógica desse tipo de investimento é relativamente simples, embora carregue elevado grau de risco: comprar ativos depreciados, renegociar dívidas, reorganizar a operação e lucrar a partir da recuperação do negócio.

continua após a publicidade

📲 Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

O Botafogo como "distressed asset"

Para entender por que uma firma especializada nesse mercado enxerga potencial no Botafogo, mesmo diante do atual cenário de instabilidade, o Lance! ouviu o economista e consultor de gestão e finanças do esporte, Cesar Grafietti.

Segundo Grafietti, fundos desse perfil operam justamente em ambientes de crise profunda, apostando na recuperação futura do ativo.

— São empresas que atuam comprando títulos (dívidas ou ações), com grandes descontos, e entram no processo para recuperá-los e, assim, lucrar com suas compras. Ou seja, compram com desconto, ajudam na recuperação dos ativos e depois recebem o valor integral, ou perto disso. São investidores que operam negócios em dificuldades, com alto risco de perda, mas também com alto potencial de retorno. Investidores tradicionais optam por riscos menores, mas também com retornos menores — explicou.

continua após a publicidade

Na avaliação de Grafietti, o Botafogo se encaixa de maneira quase perfeita na definição clássica de um ativo estressado. A combinação entre dívida elevada, pressão política, instabilidade administrativa e necessidade urgente de reorganização financeira cria justamente o tipo de ambiente buscado por fundos especializados em turnaround corporativo.

— O Botafogo possui endividamento muito superior à capacidade de pagamento e tem sua estrutura operacional trabalhando em prejuízo.

Mais do que simplesmente injetar recursos, esse tipo de investidor normalmente assume participação ativa nas decisões estratégicas, alterando estruturas internas, renegociando passivos e implementando cortes operacionais profundos. Segundo Grafietti, o processo costuma envolver mudanças radicais.

— O trabalho é de reestruturação completa do negócio, buscando eficiência nos custos e maximização de receitas. Geralmente há mudanças estruturais significativas.

A empresa afirma que sua estratégia passa por assumir a reestruturação para organizar credores, renegociar contratos e preparar companhias para sustentabilidade de longo prazo.

"Nossa estratégia envolve assumir um papel de liderança na reestruturação para organizar credores (CLOs, bancos regionais, seguradoras e patrocinadores) que não possuem a expertise ou enfrentam limitações de portfólio/novo capital/estruturais para impulsionar a desalavancagem, reduzir custos de processo, renegociar contratos-chave e posicionar as empresas para o sucesso a longo prazo", destaca a companhia

A equipe de investimentos da GDA Luma, liderada por Gabriel de Alba, soma mais de 75 anos de experiência em operações de reestruturação.

➡️ Lyon cobra dívida de aproximadamente R$ 1 bilhão do Botafogo

Com John Textor, SAF do Botafogo vive momento de incertezas, crise política e financeira (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

Situação atual do Botafogo:

A Justiça do Rio de Janeiro aprovou, no dia 14 de abril, o pedido de recuperação judicial (mecanismo utilizado para evitar a falência de empresas em crise financeira) da SAF do Botafogo, que informou possuir R$ 1,286 bilhão em dívidas sujeitas ao processo.

A partir de agora, a SAF alvinegra terá até 60 dias para apresentar um Plano de Recuperação Judicial. O documento precisará detalhar como pretende pagar os R$ 1,286 bilhão incluídos no processo, indicando prazos, descontos, parcelamentos e comprovação de viabilidade econômica.

Por que o futebol brasileiro atrai esse perfil de investidor?

Mesmo diante do histórico de endividamento dos clubes brasileiros, o futebol nacional passou a despertar interesse crescente de fundos internacionais especializados em ativos de risco. Para Grafietti, isso ocorre porque o setor ainda apresenta forte capacidade de geração de receita e valorização patrimonial, levando em consideração a possibilidade de adquirir um jogador, valorizá-lo e vendê-lo por valor muito maior.

— O futebol brasileiro possui boa capacidade de monetização de ativos, especialmente através das contratações, desenvolvimento e transferência de atletas — explicou.

Além do mercado de jogadores, há outros fatores considerados estratégicos por investidores internacionais.

— Além de ter um tamanho que permite obter receitas resilientes e uma massa de consumidores fiel. Com gestão equilibrada e foco em negócios que rendem boas receitas, os clubes podem ser boa fonte de renda — concluiu.

Muitos anos de atuação, pouca experiência com esporte

Embora seja considerada uma das favoritas para assumir protagonismo no processo do Botafogo, a GDA Luma não possui histórico relevante no futebol ou em outros esportes. A experiência consolidada da empresa está concentrada em setores como mídia e entretenimento, telecomunicações, tecnologia, serviços bancários e financeiros, hotelaria e farmacêutico/saúde.

🔥 Aposte nos próximos jogos do Botafogo! Clique aqui e saiba mais!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Gabriel de Alba, o nome por trás da GDA Luma

Gabriel de Alba construiu carreira marcada por atuação em empresas em situações de crise corporativa, utilizando estratégias de aquisição de dívidas com desconto e posterior reorganização de companhias. Seu modelo de atuação envolve não apenas investimento, mas influência direta na gestão, com foco em recapitalização, geração de caixa e transformação operacional, incluindo frentes digitais e de ESG.

Gabriel de Alba, o nome por trás da GDA Luma (Foto: Reprodução/Linkedin)

📈Cases de sucesso

Entre os casos está a reestruturação da antiga Pacific Rubiales, que deu origem à Frontera Energy. Na operação, fundos ligados a Alba assumiram bilhões em dívidas e reorganizaram a companhia. Estratégia semelhante foi aplicada na aquisição do Cirque du Soleil, quando o controle foi obtido por meio da compra de dívidas com desconto durante um processo de crise.

👨‍🎓Currículo de peso

Antes de estruturar a GDA, Alba teve passagens por instituições como Bank of America e Bankers Trust, além de atuar na AT&T América Latina. Fluente em cinco idiomas, também foi reconhecido com prêmios relevantes do setor, como o Leadership Achievement Award em 2020 e o Global Private Equity Growth Dealmaker of the Year em 2018.

Atualmente, Alba ocupa posições de liderança em diversas companhias, como o Cirque du Soleil, Gateway Casinos e Frontera Energy Corporation. Na formação acadêmica, o executivo possui dupla graduação em Finanças e Economia pela NYU Stern School of Business. Completou MBA pela Universidade Columbia e realizou estudos avançados em matemática e ciência da computação na Universidade Harvard.

*Não há estimativas públicas sobre a fortuna pessoal de Alba.