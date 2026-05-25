Arboleda no Vitória? Entenda a situação do zagueiro do São Paulo

Recentemente, Arboleda foi assunto em uma entrevista do diretor de futebol Sérgio Papellin, do Vitória. Após algumas suposições sobre um interesse do time baiano no zagueiro, afastado no São Paulo, o diretor desmentiu.

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- Tem uns dez times do Sudeste e do Sul querendo Arboleda, e o São Paulo não libera. Vai liberar para o Vitória? - disse.

O Lance! apurou os bastidores da situação e, segundo informações obtidas pela reportagem, o São Paulo ainda não recebeu nenhuma proposta oficial pelo jogador. Ainda assim, negociá-lo é um dos objetivos traçados pela diretoria para a próxima janela.

Afastado do elenco principal e treinando separadamente, o atleta não teve o contrato rescindido após as polêmicas recentes por uma questão estratégica. Internamente, o clube entende que uma rescisão poderia trazer riscos jurídicos, além de abrir mão de uma possível compensação financeira por um jogador que ainda possui vínculo válido até o fim de 2027.

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Arboleda não será reintegrado no clube (Foto: Rubens Chiri e Paulo Pinto/Saopaulofc.net)

São Paulo tem chance zero de reintegrar Arboleda

Afastado desde o retorno ao Brasil no fim de abril, o zagueiro segue fora dos planos imediatos do clube. Antes mesmo da apresentação oficial de Dorival, o diretor executivo Rui Costa já havia afirmado que o afastamento do equatoriano foi definido internamente pela cúpula tricolor. Após o empate contra o Millonarios pela Copa Sul-Americana, Dorival voltou a comentar o caso e descartou qualquer pedido pela volta do defensor.

- Não, não aconteceu e eu não pedi (a reintegração). É uma situação que a diretoria do São Paulo teve total autonomia para tomar uma decisão e foi tomada. Eu respeito qualquer decisão tomada - disse.

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Relembre a polêmica com Arboleda

Arboleda estava relacionado para um jogo que aconteceu no dia 4 de abril, contra o Internacional, pelo Brasileirão. O defensor acabou cortado após não se apresentar, sem justificativas. Segundo apuração da reportagem, Arboleda já demonstrava insatisfação com questões internas do clube há algum tempo. Amigos próximos, inclusive, viajaram ao Equador para acompanhá-lo.

A viagem não foi justificada. Ainda durante o Campeonato Paulista, o jogador se ausentou por uma semana para resolver problemas pessoais em seu país natal, situação que foi comunicada e aceita pelo clube. Desta vez, no entanto, a ausência sem aviso prévio surpreendeu a diretoria e agravou o desgaste na relação.

Neste período de tempo, o zagueiro foi flagrado em festas, eventos sociais e até mesmo em um jogo de futebol no país.

Exatamente um mês depois, retornou ao SuperCT. Pensando pelo lado jurídico e em não perder dinheiro, o São Paulo optou por deixá-lo treinando, mas em horário separado.