São Paulo vive crise na defesa, e jogadores lamentam saída de Dória

O zagueiro Dória rescindiu há poucos dias seu contrato com o São Paulo, clube com o qual tinha vínculo até o final de 2027. O defensor enfrenta um grave problema de saúde em sua família e, além disso, alegou que foi ameaçado por torcedores depois das falhas contra Fluminense e Millionarios. Além dele, o clube perdeu Arboleda e Sabino pode ter se lesionado.

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Após o empate no sábado (23) com o Botafogo, por 1 a 1, no Morumbis, pelo Brasileirão, os laterais Lucas Ramon e Wendell falaram sobre a saída do companheiro e desejam sorte na vida pessoal e, é claro, nos novos desafios profissionais.

— Foi um cara que sempre nos ajudou e nós sempre o apoiamos nos treinamentos. Ele está passando por um momento pessoal que não cabe a mim falar. Desejo toda sorte do mundo a ele, que ele consiga resolver esses problemas e sucesso na nova jornada — disse o lateral-direito Lucas Ramon.

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— Foi uma questão pessoal, uma decisão dele, e nós ficamos ao lado dele, demos todo o suporte, a gente respeita. A cobrança que tem para ele ou que tem para outro... No final, é a família dele que toma a decisão junto com ele. O clube também esteve ao lado dele, espero muito que ele seja feliz e siga o caminho dele — afirmou o lateral-esquerdo Wendell.

Problemas na defesa do São Paulo

Com a saída de Dória, o clube aumentou seu problema defensivo, já que Arboleda não faz mais parte do elenco e Sabino deixou o jogo do final de semana com dores na região posterior da coxa direita e será reavaliado pelo departamento médico do Tricolor.

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Caso a baixa se confirme para a partida desta terça-feira (26), no Morumbis, contra o Boston River, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Sul-Americana, o técnico Dorival Júnior precisará recorrer às categorias de base para compor o elenco. As opções são Igão, de 18 anos, e Isac, de 20.

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Dorival comenta saída de Dória

Na última entrevista coletiva, o técnico do Tricolor lamentou o ocorrido com Dória e também desejou que o jogador seja feliz.

— Eu lamento muito que tenha acontecido. Percebi uma situação um pouquinho diferente dele (Dória). Eu não conversei com o Dória em momento nenhum. Foi uma surpresa para mim. É uma pena, situação muito difícil que vem vivendo já há algum tempo. Uma decisão praticamente irreversível, pelo menos foi o que me colocaram, tanto o Rui quanto o Rafinha, que era uma situação que não tinha volta — disse o treinador.

— Espero que seja feliz, tenha tomado a melhor decisão possível. Lamento, porque é um garoto ainda, 31 anos, teria muito para entregar, desde que estivesse tranquilo em condições de poder render. Não foi o caso. Temos de respeitar e entender a decisão tomada — finalizou Dorival.

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