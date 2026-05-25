Ao balançar as redes no empate por 1 a 1 entre São Paulo e Botafogo, no sábado (23), o atacante Luciano alcançou o companheiro Calleri na artilharia do time no ano: ambos com 11 gols. Agora, o camisa 10, único a marcar gols sob o comando de Dorival Júnior nesta passagem, vive a expectativa de entrar em campo na terça-feira (26), contra o Boston River (COL), pela Sul-Americana.

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A preocupação em relação à presença de Luciano se dá justamente em razão de o jogador ter deixado o jogo do Brasileirão com dores na panturrilha direita. O clube informou que ele será reavaliado para saber se há uma lesão ou se estará à disposição para a partida decisiva no torneio.

O Tricolor ainda busca a classificação para as oitavas de final. Líder do Grupo C com nove pontos, o time paulista busca manter a posição para garantir a classificação às oitavas de final. Millonarios (COL), com oito pontos, e O'Higgins (CHI), com sete, seguem na disputa. O time uruguaio não tem mais chances de avançar.

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O São Paulo ainda não venceu sob o comando de Dorival Júnior, que substituiu Roger Machado. Foram dois jogos e dois empates por 1 a 1, ambos com o time largando na frente e sofrendo o empate no segundo tempo. Agora, a comissão técnica tenta não repetir os mesmos erros dentro de campo, já que um tropeço nesta semana pode custar a vaga na Sul-Americana e, com isso, sobraria apenas o Brasileirão para o Tricolor disputar na temporada.

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