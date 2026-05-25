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Paulo Henrique Ganso virou símbolo de uma era no Fluminense. Maestro do time campeão da Libertadores de 2023, protagonista técnico da equipe de Fernando Diniz e peça central na construção ofensiva tricolor, o camisa 10 vive agora um cenário completamente oposto no clube. Aos poucos, perdeu espaço, deixou de ser prioridade para Luis Zubeldía e hoje enfrenta até hostilidade de parte da torcida.

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Um dos momentos mais emblemáticos desse período de queda aconteceu no último sábado (23), na derrota para o Mirassol. Precisando reverter o placar, o Fluminense viu o treinador argentino optar pelas entradas dos jovens Riquelme e Wesley Natã, que nem sequer são relacionados em condições normais, antes de utilizar Ganso. O meia não saiu do banco.

A decisão ampliou uma percepção que já vinha crescendo internamente: o ciclo do camisa 10 nas Laranjeiras está chegando ao fim.

Com contrato até dezembro de 2026, Ganso soma apenas 12 partidas no Campeonato Brasileiro. Se atingir o 13º jogo, não poderá defender outro clube da Série A nesta temporada. Por isso, o fato de seguir sendo relacionado sem entrar em campo aumenta as brechas para uma possível saída na janela do meio do ano.

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O Tricolor não vai renovar o compromisso com o jogador no final da temporada, como informado pelo Lance! no fim de abril. A partir do meio do ano, Ganso pode assinar um pré-contrato com qualquer outro time. Pela boa relação com o Flu, uma liberação ainda na janela do meio do ano deve ser facilitada.

Mais do que uma questão contratual, a situação escancara a queda de protagonismo de um jogador que, há pouco tempo, era considerado indispensável no Fluminense. Mesmo não seguindo no Tricolor, Ganso não cogita aposentadoria. O jogador tem mercado no futebol brasileiro e no exterior.

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O contraste entre o auge e o presente

A diferença dos números ajuda a explicar o tamanho da mudança. Em 2023, ano da conquista da Libertadores, Ganso disputou 56 partidas, foi titular em 49 delas e terminou a temporada com dez assistências. Era o organizador absoluto do time.

Em 2024, manteve o protagonismo: novamente dez assistências, média alta de passes decisivos e presença constante entre os melhores do elenco. Foi um dos grandes personagens na corrida para fugir do rebaixamento. Agora, em 2026, o cenário é outro.

Temporada Jogos Titular Minutos por jogo Assistências Passes decisivos p/jogo Nota Sofascore 2023 56 49 71 10 1.3 7.03 2024 51 45 72 10 1.6 7.10 2025 28 13 41 1 0.8 6.93 2026 22 6 34 0 1.0 6.72

Além da queda de minutagem, Ganso também perdeu participação ofensiva. Em 2024, acertava mais de 44 passes por jogo. Hoje, pouco mais de 23. A criação de grandes chances caiu drasticamente, assim como a influência no último terço do campo. O jogador que antes comandava o ritmo do Fluminense agora luta por espaço até em jogos nos quais o time sente justamente falta de criatividade.

A cobrança de Abel Braga que mudou a carreira de Ganso

O atual momento ganha ainda mais peso porque a retomada da carreira de Ganso no Fluminense nasceu justamente após um período de baixa semelhante. Mas, naquele momento, o meia era quatro anos mais jovem.

Em entrevista exclusiva ao Lance!, Abel Braga relembrou bastidores fundamentais da transformação do camisa 10 em 2022. O ex-treinador revelou uma conversa dura que teve com o meia logo nos primeiros dias de trabalho.

— Quando cheguei ao Fluminense em 2022, ele teve uma atitude de um atleta de verdade. No primeiro dia, eu falei para ele: "Ganso, há três ou quatro anos as pessoas estão querendo que você saia, você não sai e também não joga. O teu percentual de gordura está alto". Não sei se falar isso olhando no olho mexeu com ele — contou Abel ao Lance!.

Segundo o treinador, a resposta de Ganso foi imediata.

— "Professor, me dá 10 dias". Foi incrível, porque você até pode perder peso rápido fazendo uma dieta de quatro ou cinco dias, mas perder percentual de gordura é muito difícil, é complicado. E ele foi perdendo. Conforme ia perdendo, ele começou a jogar, e cada vez jogava mais. Foi engraçado que eu nunca tive um time reserva que, naquela época, jogasse mais que a equipe titular — revelou.

Abel destacou que a retomada física foi determinante para a reconstrução da carreira do meia.

— O Ganso é um jogador diferenciado. Pode parecer que ele não é um jogador rápido, mas ele faz o jogo e a bola ficarem rápidos, porque o nível de criação mental desse camarada é surreal. Ele encontra o colega de forma surpreendente, e isso não aconteceu uma, duas ou três vezes. A gente está junto com ele no treinamento ou na beira do campo em um jogo, e ele encontra situações que nós, que estamos olhando de fora com uma amplitude muito maior, não conseguimos enxergar. Ele ali, com o domínio da bola, com o adversário marcando e com a diminuição de espaço, faz coisas surreais.

Ganso e Abel Braga bateram um papo antes da atividade do Fluminense nas Laranjeiras (Foto: Luiza Sá/ Lance!)

De protagonista absoluto à peça secundária

A retomada construída por Abel Braga culminou no auge técnico do camisa 10 no Fluminense, de 2022 a 2024, sob Fernando Diniz. Ganso voltou a ser tratado como um dos melhores meias do futebol brasileiro.

Foi peça central na campanha da Libertadores, comandou o meio-campo em jogos decisivos e viveu o período mais valorizado da carreira desde os tempos de Santos. Hoje, porém, a realidade é completamente diferente. Sem intensidade física para acompanhar o ritmo exigido por Zubeldía, com concorrência maior no setor e menos impacto ofensivo, Ganso virou uma alternativa circunstancial.

Ainda assim, segue sendo um jogador extremamente respeitado internamente. O Fluminense trata o meia como ídolo e pretende conduzir um encerramento de ciclo de uma forma que honre o tamanho do ídolo no clube.

Abel Braga dá instruções para Ganso e Fred (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)

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O que vem por aí para o Fluminense?

O Fluminense entra em campo novamente nesta quarta-feira (27), pela Libertadores, contra o Deportivo La Guaira, no Maracanã. Depois disso, o Tricolor encara o Cruzeiro no Mineirão, pelo Brasileirão, no domingo (31).

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