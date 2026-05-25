Kauã Moraes admite 'desligue' do Cruzeiro e projeta decisão na Libertadores

Depois de dominar a Chapecoense no Mineirão durante praticamente 80 minutos, o Cruzeiro passou sufoco na reta final do duelo que terminou com vitória celeste por 2 a 1. Após a partida, o lateral Kauã Moraes disse que a equipe desligou no fim da partida.

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– Um desligue de jogo, não podemos cometer. Mas estamos enfrentando grandes equipes, tem méritos da Chapecoense. Um desligue, nada que seja muito grave, podemos ajustar tranquilamente – disse Kauã Moraes na zona mista.

Além disso, o defensor também projetou o duelo do Cruzeiro contra o Barcelona-EQU. Para não depender do resultado de Boca Juniros x Universidad Católica, a Raposa precisa vencer

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– Um jogo importante. Estamos em uma sequência muito boa. É um jogo de classificação. Vamos trabalhar, descansar e, se Deus quiser, sair classificados na quinta-feira – disse Kauã Moraes.

Cruzeiro x Chapecoense

Dentro de casa, o Cruzeiro dominou a Chapecoense durante boa parte dos 90 minutos, sofreu no fim, mas venceu por 2 a 1. Os gols foram marcados por Kaio Jorge, Sinisterra e João Paulo. Com o resultado, a Raposa alcança momentaneamente a nona colocação, com 23 pontos, enquanto a Chape segue na lanterna com apenas nove.

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Cruzeiro domina Chape no primeiro tempo e abre o placar com Kaio Jorge

Mesmo fora de casa, a Chape pressionou os donos da casa nos minutos iniciais. Porém, rapidamente o Cruzeiro tomou as rédeas do jogo, trabalhando com calma e levando perigo ao gol de Anderson. Forçados a se defender, os catarinenses acabaram cometendo pênalti em Matheus Pereira aos 26 minutos. Kaio Jorge bateu no ângulo esquerdo e fez 1 a 0. Empolgado, o Cabuloso ampliou instantes depois. Mas, após revisão no VAR, Flavio Rodrigues de Sousa assinalou falta na origem da jogada.

Cruzeiro x Chapecoense, no Mineirão. (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Cruzeiro leva susto no fim

Assim como na etapa inicial, os catarinenses tentaram partir para o ataque nos primeiros minutos. Entretanto, a primeira grande chance veio do lado celeste, com Sinisterra. Com calma, a Raposa retomou o controle da partida e pisava no campo de ataque, mas com pouco perigo. Até que, aos 27 minutos, Kaio Jorge fez pivô na meia-lua e passou em profundidade para Christian encontrar Sinisterra na área. 2 a 0 para os donos da casa. Quando a partida parecia se encaminhar para um fim tranquilo, João Paulo diminuiu de cabeça. Na reta final, Bolasie chegou a empatar, mas o árbitro anulou o gol.

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