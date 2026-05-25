Kauã Moraes admite 'desligue' do Cruzeiro e projeta decisão na Libertadores
O lateral destacou que a equipe desligou na reta final do duelo
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Depois de dominar a Chapecoense no Mineirão durante praticamente 80 minutos, o Cruzeiro passou sufoco na reta final do duelo que terminou com vitória celeste por 2 a 1. Após a partida, o lateral Kauã Moraes disse que a equipe desligou no fim da partida.
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– Um desligue de jogo, não podemos cometer. Mas estamos enfrentando grandes equipes, tem méritos da Chapecoense. Um desligue, nada que seja muito grave, podemos ajustar tranquilamente – disse Kauã Moraes na zona mista.
Além disso, o defensor também projetou o duelo do Cruzeiro contra o Barcelona-EQU. Para não depender do resultado de Boca Juniros x Universidad Católica, a Raposa precisa vencer
– Um jogo importante. Estamos em uma sequência muito boa. É um jogo de classificação. Vamos trabalhar, descansar e, se Deus quiser, sair classificados na quinta-feira – disse Kauã Moraes.
Cruzeiro x Chapecoense
Dentro de casa, o Cruzeiro dominou a Chapecoense durante boa parte dos 90 minutos, sofreu no fim, mas venceu por 2 a 1. Os gols foram marcados por Kaio Jorge, Sinisterra e João Paulo. Com o resultado, a Raposa alcança momentaneamente a nona colocação, com 23 pontos, enquanto a Chape segue na lanterna com apenas nove.
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Cruzeiro domina Chape no primeiro tempo e abre o placar com Kaio Jorge
Mesmo fora de casa, a Chape pressionou os donos da casa nos minutos iniciais. Porém, rapidamente o Cruzeiro tomou as rédeas do jogo, trabalhando com calma e levando perigo ao gol de Anderson. Forçados a se defender, os catarinenses acabaram cometendo pênalti em Matheus Pereira aos 26 minutos. Kaio Jorge bateu no ângulo esquerdo e fez 1 a 0. Empolgado, o Cabuloso ampliou instantes depois. Mas, após revisão no VAR, Flavio Rodrigues de Sousa assinalou falta na origem da jogada.
Cruzeiro leva susto no fim
Assim como na etapa inicial, os catarinenses tentaram partir para o ataque nos primeiros minutos. Entretanto, a primeira grande chance veio do lado celeste, com Sinisterra. Com calma, a Raposa retomou o controle da partida e pisava no campo de ataque, mas com pouco perigo. Até que, aos 27 minutos, Kaio Jorge fez pivô na meia-lua e passou em profundidade para Christian encontrar Sinisterra na área. 2 a 0 para os donos da casa. Quando a partida parecia se encaminhar para um fim tranquilo, João Paulo diminuiu de cabeça. Na reta final, Bolasie chegou a empatar, mas o árbitro anulou o gol.
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