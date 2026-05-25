ANÁLISE: vitória do Cruzeiro contra a Chapecoense acende alertas para a Libertadores
A Raposa tem uma decisão pela Libertadores na próxima quinta-feira
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Apesar dos três pontos somados e o domínio durante boa parte do duelo contra a Chapecoense, o Cruzeiro sofreu muito mais do que deveria e saiu de campo com alertas para a decisão que terá contra o Barcelona-EQU, pela Libertadores.
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Três dados ligam o sinal de alerta para Artur Jorge: a Raposa sofreu seu oitavo gol de bola parada sob o comando do mister, venceu menos duelos aéreos e venceu menos duelos pelo chão do que o Alviverde no Mineirão.
Novidades positivas e negativas nas pontas do Cruzeiro
O Cabuloso entrou em campo no último domingo com Sinisterra e Kaique Kenji ajudando Kaio Jorge no ataque. O colombiano aproveitou sua oportunidade, mas o jovem atacante não teve uma boa tarde na Pampulha.
Sinisterra marcou seu terceiro gol com o uniforme celeste e fez seu jogo com maior minutagem na temporada, com 78 minutos em campo. Atuando pelo canto esquerdo, ele errou apenas um passe e deu 24 passes no campo ofensivo. Ele acertou dois de seus três chutes, além de ter tido um gol anulado.
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Por outro lado, Kaique Kenji desperdiçou uma oportunidade clara nos acréscimos do primeiro tempo e recebeu um cartão amarelo. Substituído aos 20 minutos da etapa complementar, ele acertou todos os seus 17 passes, mas apenas três deles foram no ataque e para frente.
Quem não surpreendeu foi Otávio, que mais uma vez salvou a Raposa. O camisa 81 fez três defesas, sendo duas delas milagres na reta final do duelo.
Cruzeiro tem desempenho abaixo do esperado nos duelos
Contra a Chapecoense, o Cruzeiro venceu 49,25% dos duelos no chão e apenas 37,50% dos duelos aéreos. O gol alviverde, inclusive, saiu justamente em um cruzamento cabeceado por João Paulo aos 34 minutos da segunda etapa.
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