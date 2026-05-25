Após a derrota do Vasco para o Bragantino por 3 a 0, uma situação incomum aconteceu em São Januário. Após 1h30 de atraso, a coletiva do Vasco começou sem a presença do treinador e com dois personagens inesperados. Renato Gaúcho não compareceu à entrevista, dando lugar a Ademar Lopes (diretor de futebol) e Thiago Mendes (capitão da equipe).

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🚨Tentativa de invasão! Clima em São Januário fica hostil após derrota para o Bragantino



Conforme relatou Ademar Lopes durante a coletiva, o treinador quis comparecer à entrevista, mas por decisão da diretoria e dos jogadores, o técnico foi poupado do encontro com os jornalistas. A estratégia da diretoria era "dissolver" as críticas e a responsabilidade pelo mau momento do time entre os jogadores, membros da comissão técnica e diretoria, para blindar Renato das críticas.



O gesto, completamente incomum no futebol, passa um recado claro. Renato Gaúcho tem respaldo da diretoria para trabalhar. Segundo o diretor de futebol do Vasco, a possibilidade de demissão do treinador sequer "está na mesa".



— Nós quisemos assumir a responsabilidade e não deixamos o Renato vir para a coletiva. Mas o Renato não pediu demissão. Não está na mesa a possibilidade dele sair. Ele sentiu muito as críticas e a derrota. Houve muita conversa. Todo mundo falou. E o grupo, juntamente com a diretoria, decidiu tomar essa atitude porque acreditamos que o Renato não pode vir sozinho assumir a culpa da derrota. Houve uma conversa muito aberta, de homens, e fizemos esse gesto para mostrar que estamos com ele.

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Falando pelos jogadores, Thiago Mendes garantiu que o apoio também vem do vestiário: "Ele não teve culpa nenhuma. Quem teve foram os jogadores que entraram em campo".



— Pessoalmente, queria pedir desculpa ao torcedor que compareceu hoje, não foi o resultado que todo mundo esperava. Temos que trabalhar agora, levantar a cabeça, temos jogo importante quarta e temos que sair da situação que estamos. Três derrotas seguidas, não pode continuar assim. Nós temos que bater no peito e representar o Vasco. Sabemos as dificuldades dentro e fora de casa, mas temos que trabalhar. [...] Sabemos que quem entra em campo somos nós, jogadores. Hoje, tínhamos que dar a cara na entrevista. Ele não é culpado. Demos a cara por ele. Ele não teve culpa nenhuma. Quem teve foram os jogadores que entraram em campo — disse Thiago Mendes.

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Thiago Mendes e Ademar Lopes assumem coletiva pós-jogo do Vasco (Foto: Fernanda Gondim/Lance!)

Outras respostas na coletiva do Vasco

🗣️Ademar Lopes avalia trabalho de Renato Gaúcho

— Obviamente, depois de perder 3 a 0 em casa é difícil responder essa pergunta dentro do contexto de hoje. Mas se analisar a pontuação do Renato desde que chegou é positiva. Começamos muito mal o campeonato, acho que o Renato conseguiu recuperação muito boa. Precisamos de mais estabilidade, não oscilar tanto, mas o impacto que o Renato teve no grupo foi enorme, o respeito do grupo e a confiança da diretoria muito grande. Por isso acreditamos que vai ser capaz de dar essa estabilidade que precisa.

Ademar dá parecer sobre busca por reforços e nega ter elenco curto

— No meu entender, 24, 25 jogadores em um elenco profissional, até pela tradição do Vasco na base, é mais que suficiente. Na nossa planificação houve uma reflexão de uma posição de ter mais um jogador, que é na posição de volante. Tentamos e por limitação financeira não conseguimos. Mas tirando essa posição, acho que numericamente... É diferente de qualitativamente, mas numericamente acho que o elenco é suficiente. Mas há jogadores que não entregaram ainda o que esperávamos, mas não tem a ver com o tamanho do elenco.

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🗣️Thiago Mendes responde sobre poupar na Sul-Americana

— Acho que o Renato está dando tudo de si, estamos dando importância aos três campeonatos. Mas um jogador não pode jogar as três porque corre um risco de lesionar, isso é fato. Ele está tentando rodar o grupo, pegando as melhores peças e tentando encaixar para dar sustentação nos três campeonatos.

Thiago Mendes avalia atuação de João Victor

— Ele estava pronto para jogar. Tivemos desfalque como Puma e PH. Ele treinou com a gente a semana toda, se esforçando, e hoje ele foi muito bem na partida, saiu com cãibra. Sobre a nossa defesa, não pode apontar o dedo. Quando ganha, ganha todo mundo, e quando perde, perde todo mundo. Temos que trabalhar, parar de cometer erros bobos e dar prosseguimento com as vitórias. Só isso pode mudar a cabeça do torcedor.