O Sport demitiu o técnico António Oliveira na tarde desta quarta-feira (4). O treinador português não venceu nenhum jogo e durou menos de um mês no cargo.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

António Oliveira foi apresentado em 10 de maio, um dia depois do anúncio, e assumiu a vaga de Pepa, demitido após sete rodadas da Série A. Em quatro jogos, foram um empate contra o Inter (1x1, casa) e três derrotas para Cruzeiro (4x0, casa), Ceará (2x0, fora) e Mirassol (1x0, fora).

A passagem do técnico de 42 anos conseguiu ser mais curta que a de Guto Ferreira, em 2024, que ficou apenas cinco jogos na campanha da Série B. No período, António Oliveira foi chamado de "burro" com 20 minutos de jogo, na estreia diante da Raposa na Ilha do Retiro, e pediu "comprometimento" ao elenco depois do confronto contra o Leão Caipira.

continua após a publicidade

O Sport vive uma sequência de 13 partidas sem vencer, com 10 derrotas e três empates, entre Pernambucano, Série A e Copa do Nordeste. Pelo Brasileirão, são oito revezes e três igualdades, com aproveitamento de 9% - o pior início da história da Série A, na era dos pontos corridos com 20 clubes (a partir de 2006).

A última vitória da equipe foi contra o Retrô, em 22 de março, pelo jogo de ida da final do estadual, conquistado pelo Sport nas penalidades.

continua após a publicidade

Momento de mudanças no Sport

No final do mês passado, organizadas do clube estiveram com elenco e direção para cobrar melhorias. Nas últimas duas semanas, a diretoria tem promovido inúmeras mudanças no departamento de futebol.

Pepa (técnico), Guilherme Falcão (vice-presidente), André Figueiredo (executivo) e Odair Dal Molin (head scout) deixaram o clube no período. Por outro lado, chegaram António Oliveira (técnico) e sua comissão (auxiliares Vitor Couto, Diego Favarin e Fábio Miguel, além do analista Felipe Zilio), Thiago Gasparino (executivo) e Enrico Ambrogini (diretor-geral).

Mais chegadas e saídas não estavam descartadas e acontecerão com a demissão de António Oliveira.

António Oliveira foi anunciado em 9 de maio e demitido em 4 de junho pelo Sport. Foto: Igor Cysneiros/Sport

Veja a nota oficial do Sport sobre António Oliveira

"O Sport Club do Recife informa que, após reuniões realizadas na manhã desta quarta-feira (04) entre a diretoria de futebol e o técnico António Oliveira, definiu-se pela necessidade de um ajuste de rota no comando técnico da equipe principal. Desta forma, o Clube comunica oficialmente o desligamento do treinador António Oliveira e de sua comissão técnica, composta pelos auxiliares Felipe Zílio, Diego Favarin, Vitor Couto e Fábio Miguel. O Clube agradece aos profissionais pelos serviços prestados, desejando sucesso em seus futuros desafios".