Sport bate recorde negativo e tem pior início da história na Série A

Sem vencer em 11 rodadas, o Sport é o time com o pior início da história da Série A do Campeonato Brasileiro. O Leão passou a ter a menor pontuação da era dos pontos corridos, com 20 clubes desde 2006.

O Sport é a única equipe que não venceu no Brasileirão deste ano: três empates e oito derrotas, com aproveitamento de 9%. O clube fez cinco gols (pior ataque) e sofreu 18 gols (2ª defesa mais vazada).

A campanha pífia fez o Leão passar a Chapecoense e o Coritiba, que tinham quatro pontos em 2021 e 2023, respectivamente, após 11 partidas. No final, a Chape teve o pior desempenho do Campeonato Brasileiro em 18 edições nesse formato, com apenas 15 pontos em 38 jogos.

Se o recorte for menor, de 10 jogos, o Athletico tinha só dois pontos em 2011, mas bateu o Botafogo por 2 a 1 na 11ª rodada, assim como o rival Santa Cruz que fez o mesmo placar no Goiás e saiu dos três pontos. O Sport, contudo, perdeu do Mirassol por 1 a 0. O recorde sem vitória é do Avaí, com 16 jogos, em 2019.

Esse histórico traz pouca esperança para o Leão e para o torcedor, já que esses clubes caíram para a Série B. Das 10 equipes com rendimentos semelhantes, oito delas foram rebaixadas e apenas duas escaparam do rebaixamento.

Sport tem o pior ataque da Série A, com cinco gols em 11 partidas. Foto: Paulo Paiva/Sport

Exemplos positivos para o Sport na Série A

O Ceará, em 2018, tinha cinco pontos em 11 jogos: nenhuma vitória, cinco empates e seis derrotas - a primeira vitória veio apenas na 13ª rodada. O Vozão terminou na 15ª colocação, com 44 pontos, quatro acima do América-MG, primeiro time dentro da ZR.

O exemplo mais recente é o Fluminense de 2024, que fez seis pontos em 11 rodadas, com uma vitória, três empates e sete derrotas. O Flu ficou em 13º, com 46 pontos, também com quatro pontos de vantagem do Athletico, que caiu com 42.

Curiosamente, Ceará e Fluminense se recuperaram no segundo turno e fizeram 28 dos 57 pontos possíveis. O Vozão terminou a primeira parte com 16 pontos em 19 jogos, e o Flu fez 17, ambos no Z-4.

Sport não vence um jogo desde março

A equipe pernambucana vive uma sequência de 13 partidas sem vencer, com 10 derrotas e três empates, entre Pernambucano, Série A e Copa do Nordeste. A última vitória da equipe foi contra o Retrô, em 22 de março, pelo jogo de ida da final do estadual, conquistado pelo Sport nas penalidades.

No final do mês passado, organizadas do clube estiveram com elenco e direção para cobrar melhorias. Na beira do gramado, a diretoria trocou Pepa por António Oliveira no comando técnico e também promoveu mudanças no departamento de futebol.

O Sport só volta a campo em 13 de julho, quando enfrenta o Juventude, em Caxias do Sul, pela 13ª rodada. A partida da 12ª rodada contra o Flamengo foi adiada por conta do Mundial de Clubes e ainda não tem nova data.

As piores campanhas da Série A em 11 rodadas