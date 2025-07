Bahia e Retrô começam a decidir uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil a partir das 19h30 desta quarta-feira (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, quando as duas equipes se enfrentam pelo jogo de ida das oitavas. A partida será transmitida ao vivo pela Amazon Prime (streaming).

O time que avançar para as quartas de final embolsa mais R$ 4.740.750 em premiação. A partida de volta está marcada para as 19h30 da próxima quarta-feira (6), na Arena Pernambuco.

Como chega o Bahia?

Depois de bater o Juventude por 3 a 0 pela 17ª rodada do Brasileirão, o Bahia vai tentar aproveitar novamente o fator Arena Fonte Nova para sair na frente da decisão contra o Retrô. É provável que Rogério Ceni faça modificações pontuais no time titular para promover rodízio em meio à maratona de jogos.

Certo mesmo é que os zagueiros Fred e Kanu, além do volante Erick, seguem em recuperação de lesão e não vão para a partida. Já o atacante Tiago é dúvida, já que trata uma lesão muscular na coxa.

Como foi um dos times classificados para a Libertadores, o Bahia chegou até às oitavas depois de bater o Paysandu na terceira fase por um placar agregado de 5 a 0 — 1 a 0 no Mangueirão e 4 a 0 na Arena Fonte Nova.

continua após a publicidade

Kayky foi um dos destaques do Bahia contra o Paysandu (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Como vem o Retrô?

A Fênix de Camaragibe não perde há três jogos e vive momento mais estável desde o Campeonato Pernambucano. Mas, depois do empate sem gols contra o Ypiranga-RS no último sábado, pela 14ª rodada da Série C, a situação continuou delicada para o time, que é o 19º colocado, com 13 pontos.

O Retrô, então, tenta se inspirar na campanha inédita na Copa do Brasil até aqui. Antes de chegar às oitavas, o time bateu o Jequié por 2 a 1 na primeira fase e se classificou nos pênaltis nas duas partidas seguintes. Na primeira, ganhou do Atlético-GO por 4 a 1 depois de empatar por 1 a 1 no tempo normal e avançou à terceira fase. Já contra o Fortaleza, o Retrô segurou o empate por 1 a 1 nos jogos de ida e volta e venceu novamente nos pênaltis, por 4 a 1, em pleno Castelão.

Time do Retrô antes da partida contra o Fortaleza (Foto: redes sociais)

Confira arbitragem e onde assistir Bahia e Retrô pela Copa do Brasil

✅ FICHA TÉCNICA

BAHIA X RETRÔ

OITAVAS (IDA) – COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: quarta-feira, 30 de julho, às 19h30 (de Brasília);

📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;

📺 Onde assistir Bahia x Retrô: Amazon Prime Video;

🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP);

🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF);

🖥️ VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ).

Prováveis escalações de Bahia e Retrô

BAHIA (Rogério Ceni):

Ronaldo; Gilberto (Arias), David Duarte, Ramos Mingo (Gabriel Xavier) e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo), Jean Lucas e Everton Ribeiro (Michel Araújo); Erick Pulga, Ademir e Willian José (Lucho Rodríguez).

RETRÔ (Itamar Schülle):

Volpi; Gledson, Robson, Rayan Ribeiro e João Lucas; Fabinho e Richard Franco; Mike, Rodolfo e Vágner Love; Tales.