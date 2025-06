Em crise, o Sport demitiu dois profissionais da comissão técnica nesta segunda-feira (2). O Leão é o lanterna da Série A do Campeonato Brasileiro e o único que ainda não venceu na competição após 11 rodadas.

Durante a manhã, o clube informou as demissões do coordenador de performance, Luiz Fernando, e do preparador de goleiros, William Castro. Eles estavam no Leão desde 2024.

Luiz Fernando chegou no final do ano passado, enquanto Wiliam Castro foi contratado no início da última temporada. O Sport não anunciou nenhuma reposição até o momento.

A saída da dupla não é uma surpresa no Leão, que iniciou uma reformulação no departamento de futebol a partir de maio. Pepa (técnico), Guilherme Falcão (vice-presidente), André Figueiredo (executivo) e Odair Dal Molin (head scout) deixaram o clube no período.

Por outro lado, chegaram António Oliveira (técnico) e sua comissão (auxiliares Vitor Couto, Diego Favarin e Fábio Miguel, além do analista Felipe Zilio), Thiago Gasparino (executivo) e Enrico Ambrogini (diretor-geral). Mais chegadas e saídas não estão descartadas.

A equipe pernambucana vive uma sequência de 13 partidas sem vencer, com 10 derrotas e três empates, entre Pernambucano, Série A e Copa do Nordeste. A última vitória da equipe foi contra o Retrô, em 22 de março, pelo jogo de ida da final do estadual, conquistado pelo Sport nas penalidades.

Pelo Brasileirão, são oito revezes e três igualdades, com aproveitamento de 9% - o pior início da história da Série A, na era dos pontos corridos com 20 clubes (a partir de 2006). No final do mês passado, organizadas do clube estiveram com elenco e direção para cobrar melhorias.

O Sport só volta a campo em 13 de julho, quando enfrenta o Juventude, em Caxias do Sul, pela 13ª rodada.

Sport tem o pior ataque da Série A, com cinco gols em 11 jogos. Foto: Rafael Vieira/AGIF

Sport afastou dois jogadores em maio

Além das mudanças no departamento de futebol, o Sport também mexeu na beira do gramado e dentro de campo. O técnico Pepa foi demitido após a sétima rodada do Brasileirão, e António Oliveira assumiu o cargo.

No elenco, o lateral-direito Matheus Alexandre e o atacante Gustavo Maia foram afastados. Já o lateral-direito Leonel Di Plácido e o atacante Lenny Lobato não terão os contratos que se encerram em junho renovados. Assim, o quarteto já trabalha em separado.

António Oliveira, após a derrota para o Mirassol na última rodada, subiu o tom e pediu mais comprometimento do grupo de atletas. A diretoria do Sport deve contratar, pelo menos, seis reforços entre as janelas do Mundial de Clubes (2 a 10 de junho) e de inverno (10 de julho a 2 de setembro).

- Eu já comuniquei aos jogadores e só vai estar aqui quem for compromissado com o clube. Se não, eu quero longe daqui. O que fizemos até aqui é insuficiente e só vai ficar aqui quem for comprometido com esta causa, com a história e com os valores deste clube. Portanto, os ajustes vão ser feitos para estarem enquadrados com a competição - afirmou o treinador, em entrevista coletiva.