Novo preparador físico da CBF terá agenda importante em tour pelo Brasil

Recém-chegado na preparação física da Seleção Brasileira, Cristiano Nunes começa, nesta quarta-feira, uma agenda de trabalhos importantes para a CBF: observações e visitas a Centro de Treinamentos de alguns dos principais clubes do futebol brasileiro.

Com objetivo de acompanhar o desempenho dos treinamentos aplicados pelos clubes e uma forma de atualizar a metodologia a ser desenvolvida, Cristiano será o responsável por avaliar e observar jogadores que estão no radar da comissão técnica de Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira.

- O objetivo das visitas é coletar informações in loco sobre atletas de interesse, avaliar estruturas de preparação física, integração de departamentos de performance e aprofundar o relacionamento técnico com as comissões técnicas dos clubes. Ao final do roteiro, um relatório será elaborado e encaminhado à Coordenação Técnica e demais áreas envolvidas, destacando os principais aspectos e recomendações pertinentes ao trabalho da Seleção Principal - disse Cristiano ao site da CBF.

Além de monitorar os treinamentos nos CTs dos principais clubes do país, Cristiano também vai acompanhar in loco a diversas partidas do futebol nacional para fazer observações técnicas. A primeira partida a ser acompanhada de perto pelo profissional será o confronto entre Internacional e Fluminense, jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, no Beira-Rio, em Porto Alegre.