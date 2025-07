Athletico precisa de segundo turno ‘perfeito’ por acesso na Série B; veja as contas

Em mau momento, o Athletico precisará de um "milagre" para conseguir se recuperar no segundo turno e conquistar o acesso na Série B. Nos próximos 19 jogos, o Furacão tenta se espelhar em três clubes que viveram pontuações semelhantes no turno inicial e buscaram a vaga na elite do futebol brasileiro.

O Athletico fechou o primeiro turno na 11ª posição, com 25 pontos, a cinco pontos da Chapecoense, que abre o G-4 - aproveitamento de 43,9%. O time rubro-negro não vence há quatro jogos na Série B, com dois empates e duas derrotas.

Para conseguir subir à Série A, o Furacão olha para o histórico dos pontos corridos, a partir de 2006, e encontra apenas três times (América-RN, Bahia e Avaí) que fizeram o que a equipe atleticana necessita. Esses clubes tinham 25 pontos ou menos na 19ª rodada e finalizaram a Segundona dentro do grupo de acesso. Veja abaixo:

América-RN (2006)

Primeiro turno: 25 pontos, 12ª posição

Diferença para o G-4: cinco pontos

Classificação final: 61 pontos, quarta posição

O Mecão teve oito vitórias, um empate e 10 derrotas ao fim do turno, com 37% de aproveitamento. No returno, o América-RN somou 37 pontos, com 11 vitórias, quatro empates e cinco derrotas, em aproveitamento de 64,9%.

Bahia (2016)

Primeiro turno: 25 pontos, 10ª posição

Diferença para o G-4: oito pontos

Classificação final: 63 pontos, quarta posição

O Tricolor de Aço fechou o primeiro turno com sete vitórias, quatro empates e oito derrotas - aproveitamento de 43,9%. Depois, na segunda parte do torneio, somou 38 pontos, com 11 vitórias, cinco empates e três derrotas, tendo aproveitamento de 66,7%.

Avaí (2016)

Primeiro turno: 23 pontos, 15ª posição

Diferença para o G-4: 10 pontos

Classificação final: 66 pontos, segunda posição

A arrancada do Leão da Ilha foi a mais impressionante após fechar o turno com seis vitórias, cinco empates e oito derrotas, com 40,4% de aproveitamento. No returno, o Avaí somou 43 pontos, com 13 vitórias, quatro empates e duas derrotas, em aproveitamento de 75,4%.

Athletico comemora vitória contra o Amazonas, pela Série B. Foto: José Tramontin/Athletico

As contas do Athletico na Série B

A média histórica para conquistar o acesso, nas 19 edições dos pontos corridos, é de 62,8 pontos. Nos últimos 10 anos, de 2015 a 2024, a média ficou parecida: 62,9 pontos. Já no recorte mais curto, de cinco anos, fica arredondado em 63 pontos.

Ou seja, o Athletico precisa de 38 dos 57 pontos possíveis no segundo turno, com aproveitamento de 66,6%, para alcançar 63 pontos, na média que "garante" o acesso.

Os 38 pontos podem ser divididos de várias formas, como 10 vitórias, oito empates e uma derrota ou 11 vitórias, cinco empates e quatro derrotas, assim como 12 vitórias, dois empates e cinco derrotas e 13 vitórias, quatro empates e duas derrotas.

De acordo com o site Chance de Gol, o Furacão tem apenas 7,8% de possibilidade de subir neste momento.

O quarto colocado nas edições da Série B

América-RN: 61 pontos (2006)

Vitória: 59 pontos (2007)

Grêmio Barueri: 63 pontos (2008)

Atlético-GO: 65 pontos (2009)

América-MG: 63 pontos (2010)

Sport: 61 pontos (2011)

Vitória: 71 pontos (2012)

Figueirense: 60 pontos (2013)

Avaí: 62 pontos (2014)

América-MG: 65 pontos (2015)

Bahia: 63 pontos (2016)

Paraná: 64 pontos (2017)

Goiás: 60 pontos (2018)

Atlético-GO: 62 pontos (2019)

Cuiabá: 61 pontos (2020)

Avaí: 64 pontos (2021)

Bahia: 62 pontos (2022)

Atlético-GO: 64 pontos (2023)

Ceará: 64 pontos (2024)

