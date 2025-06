Santos marca data para reinauguração do CT da base e do futebol feminino

O Santos anunciou o lançamento oficial da nova estrutura do CT Rei Pelé, destinada às categorias de base e ao futebol feminino do clube. A ação será realizada na próxima segunda-feira (9), com a presença de jornalistas.

As obras foram iniciadas no dia 15 de março. O espaço, que passa a oferecer uma nova infraestrutura completa, é fruto de uma parceria com a NR Sports, Lightwall e ModuLight.

— As obras foram iniciadas em 15 de maio e representam um marco na história do clube, modernizando instalações inauguradas originalmente em 1997. O objetivo é atender com excelência às exigências de treinamentos e jogos de alto rendimento, reforçando o compromisso do Santos FC com a formação de atletas e o fortalecimento do futebol feminino — disse o clube em nota.

O novo prédio, com dois pavimentos, conta com uma academia de última geração, seis vestiários — sendo dois exclusivos para arbitragem (masculino e feminino) —, auditório, salas para a comissão técnica, departamento médico, fisioterapia, fisiologia, almoxarifado, lavanderias, rouparias e setor administrativo.

A estrutura inclui ainda copa, banheiros e um hall com vista para o campo, proporcionando um ambiente funcional, acolhedor e de alto desempenho.

O projeto foi idealizado por Léo Bastos, maior vencedor do clube no período pós-Pelé e atual coordenador das divisões de base. A iniciativa contou com a intermediação do pai de Neymar e contou com um investimento de R$ 8 milhões.

Parte utilizada pela base e futebol feminino (Foto: Reinaldo Campos/Santos FC)

Como foi o projeto?

A execução do projeto esteve a cargo da ModuLight, joint venture entre a Lightwall e o Grupo SteelCorp. A empresa adotou o sistema de construção modular industrializada, com 49 módulos pré-fabricados em ambiente controlado e já equipados com elétrica, hidráulica e toda a infraestrutura integrada. O método reduz prazos, custos e impactos ambientais.

Com entrega prevista para apenas 60 dias, a nova estrutura terá mais que o dobro da área anterior, passando de 500 m² para 1.100 m² — tudo sem interromper as atividades do clube.

A obra evitou a emissão de mais de 1.000 toneladas de CO2-e, equivalente ao plantio de 7.623 árvores, e gerou mais de 100 empregos diretos e indiretos. Parte desses profissionais foi formada pelo programa Lightwall Capacita, realizado em parceria com o Instituto Projeto Neymar Jr.

Para garantir agilidade e não impactar o funcionamento do CT, toda a montagem inicial foi realizada fora do clube. Os módulos foram pré-montados no Litoral Plaza Shopping, que ofereceu apoio logístico e estrutural ao longo de dois meses.

A empresa New Fitness, especializada em soluções para academias, será responsável por fornecer todos os equipamentos de musculação e preparação física do espaço.