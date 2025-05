António Oliveira é apresentado no Sport e foca em resultados imediatos

António Oliveira foi apresentado como novo treinador do Sport na tarde deste sábado (10). O técnico português comandará o time rubro-negro pela primeira vez neste domingo, às 16h, contra o Cruzeiro, na Ilha do Retiro, em Recife, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

Durante a apresentação oficial na sala de entrevistas do estádio, Oliveira esteve acompanhado do vice-presidente de futebol, Guilherme Falcão, e do executivo André Figueiredo. O treinador substitui seu compatriota Pepa, demitido após a derrota para o Fluminense.

O Sport ocupa a última posição do Campeonato Brasileiro e é a única equipe sem vitórias na atual temporada da Série A. Apesar da situação na tabela, o novo comandante demonstrou confiança na recuperação do time pernambucano.

— Ao longo destes quatro anos, futebol consome, mexe conosco. Portanto, tive que aproveitar mais, disse que não jogaria estaduais. E eu voltaria quando sentisse uma vontade enorme das pessoas que eu estivesse no projeto. Agora, sabemos que não vale a pena balela. Portanto, foco no processo. O que importa é o resultado. Só com vitórias podemos fazer pontos — afirmou Oliveira.

Dois dias de trabalho para a estreia no Sport

O técnico português tem experiência no futebol brasileiro, com passagens por Athletico-PR, Coritiba, Cuiabá e Corinthians. Esta será sua primeira vez dirigindo um clube do Nordeste.

Na coletiva, Oliveira reconheceu o trabalho de seu antecessor.

— Quero mencionar quem já esteve aqui neste lugar e parabenizar também pelo percurso que teve, que culminou com acesso à Série A e título estadual — declarou o treinador.

Após dois dias de trabalho com o elenco, o técnico disse ter visto um grupo comprometido.

— São apenas dois dias. Não se pode fazer tudo e se pode alguma coisa. São os melhores jogadores do mundo e nessa perspectiva, à dimensão do clube, dessa sua história, se sentiram também compromissados com o clube — disse.

O treinador já está regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e poderá ficar à beira do campo. Para sua comissão técnica, trouxe os auxiliares Diego Favarin, Vitor Couto e Fábio Miguel, além do analista de desempenho Felipe Izílio.

— Agora não interessa quem vem, quem foi e quem está. Nas instituições que servi, exigi o máximo de competitividade, uma equipe agressiva. E a Série A tem suas dificuldades, boas equipes. Eles não chegam, são as regras do jogo, se não entrarem e darem tudo — garantiu.

O treinador destacou a importância do comprometimento dos jogadores.

— Mas, jogar só amanhã não chega (no objetivo). Quando se entra numa situação dessas temos que apelar não só ao torcedor, mas ao compromisso dos jogadores, que eles deem a resposta ao nível da história deste clube.