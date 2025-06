Paulo Turra negocia com novo clube e projeta retorno ao futebol

O técnico Paulo Turra revelou, em entrevista exclusiva ao Lance!, que está em negociação com um clube do futebol internacional para assumir o comando da equipe. O treinador está fora do mercado desde 2023, quando deixou o Vitória de Guimarães, de Portugal.

Turra não revelou o nome do clube, mas confirmou que se trata de uma equipe de fora do Brasil. Segundo ele, não há pressa na definição, já que a temporada no exterior terminou recentemente.

— Não é mistério, é questão do negócio. Estou conversando e estamos nos conhecendo. Como eu falei, precisamos de um projeto. Conversando é que nos entendemos. É uma equipe fora do Brasil, então eles têm um pouco mais de tempo porque estão na janela. Então, estamos conversando — disse.

Paulo Turra foi campeão pelo Athletico (Foto: Robson Mafra/AGIF)

Paulo Turra também confirmou que, recentemente, manteve conversas com presidentes e dirigentes de diferentes clubes. No currículo, o treinador acumula passagens como auxiliar de Luiz Felipe Scolari no Palmeiras, Cruzeiro, Grêmio e no próprio Athletico Paranaense — onde, posteriormente, assumiu o comando técnico e conquistou o título estadual de forma invicta.

No Santos, porém, o trabalho não teve o desempenho esperado. Turra comandou a equipe em sete partidas, com uma vitória, três empates e três derrotas, alcançando apenas 29% de aproveitamento.

— Já tive algumas oportunidades, conversei com alguns presidentes, diretores… estamos em conversações, inclusive, neste momento. O que eu posso afirmar é que, após um período de seis anos ao lado do professor Felipe (Felipão), depois passando por mais três clubes — Athletico, Santos e Vitória de Guimarães — e depois, por opção minha, ao lado da minha comissão… quando eu saí da comissão do professor Felipe, eu tive que montar minha comissão, e tive pouco tempo. Foram três clubes e tudo muito rápido. Então, assim, eu tirei o ano de 2024, boa parte dele, para ajustar minha comissão técnica — detalhou.

— Como eu falei anteriormente, o futebol está dependente do seu treinador, do plano de jogo. Não podemos fazer as coisas no estalar de dedos e eu tirei esse tempo. Voltamos ao mercado, recebemos algumas solicitações, tivemos conversas. Mas eu, acima de tudo, eu gostaria de ouvir um projeto, condição. É isso que estamos à procura. Estamos preparados. Eu e mais três da minha comissão: Cyro Bueno, Felipe Endres e o Adir Kist. São profissionais capacitados. Nós temos um protocolo de trabalho 100% feito, concretizado. Estamos prontos. Eu tenho minha ideia de jogo, trabalho. No momento em que voltar ao trabalho, não tenho dúvida em afirmar: a chance de conseguirmos o sucesso será muito maior do que pouco tempo atrás. Precisamos de um projeto e é isso que estamos atrás — finalizou.