Raí, ídolo do São Paulo, fala sobre carreira e vida fora do futebol

No terceiro episódio da série, que será exibido nesta sexta (6), às 21 horas, Fernanda Vareille entrevista em Paris o ex-jogador de futebol Raí, tetracampeão do mundo pela Seleção Brasileira e vencedor de diversos títulos na Europa, onde jogou pelo Paris Saint-Germain, além de ter feito uma brilhante carreira no São Paulo. No bate-papo, o ídolo no Brasil e na França falou sobre tudo isso e muito mais. No tempo de uma partida, a dupla teve um bate-bola incrível e você pode acompanhar essa partida assistindo a esse episódio da série.

A série é composta por dez episódios dirigidos e apresentados pela cineasta baiana Fernanda Vareille, que serão exibidos no FashionTV e na Box Brazil Play (disponível para acesso através do Amazon Prime Video e da Claro TV+).

- Meu pai, que é um grande fã de futebol, encontrou o Raí por acaso num mesmo restaurante. Ele se aproximou e contou ao jogador sobre o meu projeto. Com a generosidade que o define, Raí deu seu número de telefone. Liguei no mesmo dia e ele topou. Por ser uma figura pública que pensa o mundo, Raí sempre me chamou atenção. Interessado em cinema, arte, política, projetos sociais, ele é uma pessoa que se desloca com naturalidade entre diferentes universos — o que, para mim, é a definição de um gentleman. Nos encontramos no Marais, onde somos vizinhos, e começamos o papo caminhando pelas ruas do bairro. Depois, seguimos para minha casa, onde gravamos a entrevista. Falamos sobre futebol, política, masculinidade, feminismo, cultura. Raí é múltiplo — e generoso em cada uma de suas facetas. Estar com ele foi um exercício de escuta e troca verdadeira - afirma Fernanda Vareille

Raí e Fernanda Vareille conversaram sobre diversos assuntos (Foto: Divulgação)

Como é o programa?

“Passa Lá em Casa” é um programa de entrevistas idealizado e apresentado pela cineasta Fernanda Vareille, baiana residente na França, que registra seus encontros informais nas ruas de Paris, de Salvador, na casa da apresentadora ou nas residências dos convidados. Os programas seguintes contarão com convidados como a atriz, cantora e compositora pernambucana Natascha Falcão; o psiquiatra, psicanalista e escritor Marcelo Veras; a jogadora da seleção brasileira de futebol Formiga; a jornalista e correspondente de guerra Anelise Borges; a premiada escritora Renata Belmonte; a bailarina, coreógrafa e atriz Ana Paula Bouzas; e a chef de cozinha Fernanda Gomes. “Passa Lá em Casa – Paris” será exibido todas as sextas, às 21 horas, no FashionTV. A série foi criada e dirigida por Fernanda Vareille, tem roteiro final de Beto Mettig e foi produzida por Águas de Março Filmes

Carreira de Raí

Raí, ex-meio-campista brasileiro, marcou época no futebol com sua técnica refinada e liderança em campo. Revelado pelo Botafogo-SP, ganhou destaque nacional no São Paulo, onde conquistou títulos importantes como a Libertadores de 1992. Transferiu-se para o Paris Saint-Germain, tornando-se ídolo também no futebol europeu. Pela Seleção Brasileira, integrou o elenco campeão da Copa do Mundo de 1994. Após encerrar a carreira, atuou como dirigente e se destacou por seu engajamento em causas sociais. Raí é reconhecido como um dos grandes nomes do futebol brasileiro dos anos 90.

