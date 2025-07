Dorival Júnior enfim terá o ‘trio ideal’ do Corinthians à disposição. Contratado no fim de abril, o treinador ainda não conseguiu escalar Garro, Memphis e Yuri Alberto juntos. A primeira oportunidade será nesta quarta-feira (30), contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil.

O Timão finalizou a preparação para o Derby na tarde desta terça-feira (29), no CT Dr. Joaquim Grava. Dorival Júnior iniciou os trabalhos com uma sessão de vídeo voltada a orientações táticas. Depois, o elenco participou de um treino físico, seguido de atividades em campo com foco no posicionamento e na estratégia de jogo.

A tendência é que o Corinthians inicie o clássico com os principais jogadores à disposição. Nas últimas semanas, a comissão técnica chegou a poupar alguns jogadores por controle de carga visando o duelo contra o Palmeiras.

Garro, Memphis e Yuri Alberto não iniciam uma partida na equipe titular desde a final do Paulistão, no dia 27 de março. Desde então, o meia argentino ficou fora para se recuperar de uma tendinopatia patelar no joelho direito e, posteriormente, o centroavante também foi desfalque por uma fratura na região lombar.

O Corinthians deve iniciar o jogo com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis e Yuri Alberto.

Memphis deve ser titular do Timão no Derby (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Bom retrospecto

O trio 'ideal' do Corinthians brilhou no final da última temporada, quando o clube pulou da luta contra a zona de rebaixamento a uma vaga na Pré-Libertadores. Nesta temporada, os jogadores estiveram juntos em apenas nove partidas.

Números de Memphis, Garro e Yuri Alberto juntos pelo Corinthians

21 jogos 13V | 5E | 3D 69.8% aproveitamento 45 gols marcados (2.1 por jogo) 24 gols sofridos (1.1 por jogo)

*Segundo levantamento do SofaScore

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Decisão

Corinthians e Palmeiras entram em campo nesta quarta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo de volta será na próxima semana, no Allianz Parque. A Fiel promete uma grande festa e espera recepcionar o ônibus do Timão às 19h10, nas intermediações da Neo Química Arena.