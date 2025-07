Ceará pede que flamenguistas não comprem ingressos nos setores mandantes

O Ceará recebe o Flamengo no próximo domingo (3), na Arena Castelão, valendo pela 18ª do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília). Com ingressos disponíveis, o Alvinegro publicou uma nota alertando para que flamenguistas não comprem entradas em setores destinados aos mandantes.

O Vovô informou que os ingressos para a torcida visitante já estão esgotados. Assim, o clube pediu que os flamenguistas não entrem no estádio em setores da equipe da casa. Conforme a nota, seguranças estarão nas zonas de acesso para impedir tais entradas.

— A medida acontece para preservar a segurança de todos os presentes na Arena Castelão no dia do confronto, sendo parte de uma determinação da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) para evitar conflitos entre torcedores - explicou o Ceará na publicação.

Torcida do Ceará na Arena Castelão (Foto: Stephan Eilert/Ceará SC)

Ceará x Flamengo: mais de 40 mil ingressos vendidos

Mais de 40 mil torcedores já estão confirmados para o embate entre Ceará e Flamengo, no domingo (3), pelo Brasileirão. A venda física das entradas nos setores mandantes acontece nas lojas Vozão, tanto na sede quanto em shoppings. Os shoppings são Parangaba, RioMar Kennedy, RioMar Fortaleza, Iguatemi, Grand Shopping Messejana, North Shopping Maracanaú, Shopping Eusébio e Shopping Aldeota.

Vindo de vitória contra o Cruzeiro, fora de casa, o Ceará é o atual nono colocado na tabela da Série A, com 21 pontos. O clube interrompeu uma sequência de três derrotas ao superar os mineiros.

O Flamengo, por sua vez, recebeu o Atlético-MG em seu último jogo e triunfou por 1 a 0. A equipe carioca está na liderança da competição, com 36 pontos.