Clube confirma participação na Copa Sul-Sudeste de 2026

O Operário-PR é o primeiro clube confirmado na Copa Sul-Sudeste, nova competição anunciada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta quarta-feira (1º), como parte das mudanças e novidades no calendário do futebol brasileiro para 2026.

continua após a publicidade

O clube confirmou sua participação no torneio da próxima temporada por meio das redes sociais.

— Fantasma na Copa Sul-Sudeste! Atual campeão paranaense, o Operário Ferroviário será um dos representantes do estado na primeira edição da Copa Sul-Sudeste, competição organizada pela CBF que reunirá clubes das duas regiões do país. O torneio tem estreia marcada para 25 de março de 2026 e promete movimentar o calendário nacional com grandes confrontos regionais Agora temos mais uma competição importante para a próxima temporada e contamos com a nossa torcida — disse o clube.

O torneio será disputado entre 25 de março e 7 de junho. A competição reunirá 12 clubes dos estados de Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. O detalhe mais importante é que os times que estiverem envolvidos na Conmebol Libertadores ou na Copa Sul-Americana não poderão participar do novo torneio interestadual.

continua após a publicidade

Cada equipe terá garantida a realização de pelo menos seis partidas, em um calendário pensado para preencher o período sem competições internacionais. Os clubes do Espírito Santo não farão parte do campeonato, já que foram direcionados para a Copa Centro-Oeste.

— Bem, na verdade é uma nova competição. Procuramos as federações participantes, foi um pleito delas também fazer essa nova competição. O que a gente quer é fomentar o futebol entre os estados e nada mais justo do que ter. A gente tem a Copa do Brasil, tem a Copa Verde, tem a Copa Norte-Nordeste e agora tem a nova Copa Sul-Sudeste — disse Samir Xaud, presidente da CBF.

continua após a publicidade

Samir Xaud, presidente da CBF (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Critério da Copa Sul-Sudeste

Criação do torneio, que terá 12 clubes

Início em 25 de março e término em 7 de junho, período exclusivo para a competição

Total de 42 partidas e 10 datas

Pelo menos 6 jogos para 12 clubes e máximo de 10 jogos para os finalistas

Clubes que disputam torneios da CONMEBOL não participam

Campeão garante vaga na 3ª fase da Copa do Brasil de 2027

Clássicos locais preservados no confronto entre grupos

Critério de participação

Critério 1: 6 vagas por meio do resultado esportivo nos campeonatos estaduais de 2025

Critério 2: 6 vagas por meio do resultado esportivo nos campeonatos estaduais de 2025 ou para campeões de torneios seletivos de 2025

Formato de disputa

1ª Fase (Grupos): 2 grupos, com 6 clubes em cada, e disputa em turno único fora do grupo - 36 partidas nesta fase

2ª Fase (Semifinais): 2 melhores colocados de cada grupo avançam e decidem a vaga em jogos de ida e volta

3ª Fase (Finais): Decisão do título em jogos de ida e volta