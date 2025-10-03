menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Clube confirma participação na Copa Sul-Sudeste de 2026

Torneio será disputado entre 25 de março e 7 de junho do próximo ano

e741b9d9-9fbf-410a-a7aa-7930840d0c70_WhatsApp-Image-2025-03-17-at-12.00.50-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 03/10/2025
08:52
Título da Copa Verde será decidido entre os campeões da Copa Norte e da Copa Centro-Oeste (Foto: Heber Gomes / CBF)
imagem cameraOperário vai participar da Copa Sul-Sudeste (Foto: Heber Gomes / CBF)
O Operário-PR é o primeiro clube confirmado na Copa Sul-Sudeste, nova competição anunciada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta quarta-feira (1º), como parte das mudanças e novidades no calendário do futebol brasileiro para 2026.

O clube confirmou sua participação no torneio da próxima temporada por meio das redes sociais.

— Fantasma na Copa Sul-Sudeste! Atual campeão paranaense, o Operário Ferroviário será um dos representantes do estado na primeira edição da Copa Sul-Sudeste, competição organizada pela CBF que reunirá clubes das duas regiões do país. O torneio tem estreia marcada para 25 de março de 2026 e promete movimentar o calendário nacional com grandes confrontos regionais  Agora temos mais uma competição importante para a próxima temporada e contamos com a nossa torcida — disse o clube.

O torneio será disputado entre 25 de março e 7 de junho. A competição reunirá 12 clubes dos estados de Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. O detalhe mais importante é que os times que estiverem envolvidos na Conmebol Libertadores ou na Copa Sul-Americana não poderão participar do novo torneio interestadual.

Cada equipe terá garantida a realização de pelo menos seis partidas, em um calendário pensado para preencher o período sem competições internacionais. Os clubes do Espírito Santo não farão parte do campeonato, já que foram direcionados para a Copa Centro-Oeste.

— Bem, na verdade é uma nova competição. Procuramos as federações participantes, foi um pleito delas também fazer essa nova competição. O que a gente quer é fomentar o futebol entre os estados e nada mais justo do que ter. A gente tem a Copa do Brasil, tem a Copa Verde, tem a Copa Norte-Nordeste e agora tem a nova Copa Sul-Sudeste — disse Samir Xaud, presidente da CBF.

Samir Xaud, presidente da CBF (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)
Samir Xaud, presidente da CBF (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Critério da Copa Sul-Sudeste

  • Criação do torneio, que terá 12 clubes
  • Início em 25 de março e término em 7 de junho, período exclusivo para a competição
  • Total de 42 partidas e 10 datas
  • Pelo menos 6 jogos para 12 clubes e máximo de 10 jogos para os finalistas
  • Clubes que disputam torneios da CONMEBOL não participam
  • Campeão garante vaga na 3ª fase da Copa do Brasil de 2027
  • Clássicos locais preservados no confronto entre grupos

Critério de participação

Critério 1: 6 vagas por meio do resultado esportivo nos campeonatos estaduais de 2025

Critério 2: 6 vagas por meio do resultado esportivo nos campeonatos estaduais de 2025 ou para campeões de torneios seletivos de 2025

Formato de disputa

1ª Fase (Grupos): 2 grupos, com 6 clubes em cada, e disputa em turno único fora do grupo - 36 partidas nesta fase

2ª Fase (Semifinais): 2 melhores colocados de cada grupo avançam e decidem a vaga em jogos de ida e volta

3ª Fase (Finais): Decisão do título em jogos de ida e volta

