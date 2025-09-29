Petraglia xinga árbitro em Athletico x Operário e ameaça: ‘Aqui não apita mais’

O presidente Mario Celso Petraglia xingou e ameaçou o árbitro José Mendonça da Silva Júnior (PR) na vitória do Athletico por 1 a 0 contra o Operário-PR no sábado (27), na Arena da Baixada, pela 29ª rodada da Série B. O relato do juiz na súmula diz que foi chamado de "ladrão" e que "não apitaria mais" no estádio rubro-negro.

De acordo com o árbitro, Petraglia e o diretor financeiro, Márcio Lara, encontraram o trio de arbitragem na zona mista e passaram a ofendê-los verbalmente.

- Ambos, de forma muito exaltada, proferiram as seguintes ofensas: 'Você veio aqui roubar nós, seu ladrão! Aqui você não apita mais. Deu umas faltinha pros caras e pra nós nada!' - diz o documento.

Além disso, José Mendonça da Silva Júnior (PR) disse que o presidente do Furacão ameaçou sobre uma possível profissionalização na arbitragem. Essa é uma das promessas de Samir Xauad, mandatário da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

- Vai ter profissionalização, vai ter profissionalização, e você tá fora dela, seu ladrão - completou Petraglia.

Em 2025, o árbitro de 41 anos trabalhou em 27 jogos e apitou 13 partidas de torneios nacionais. Esse foi o terceiro confronto apitado por ele na Série B.

José Mendonça da Silva Júnior (PR) ainda foi quarto árbitro em dois confrontos do Athletico na Série B: nas derrotas por 4 a 1 para o Botafogo-SP e 1 a 0 para o rival Coritiba, ambos na Arena.

José Mendonça da Silva Júnior, 41 anos, é árbitro da Federação paranaense; Petraglia, do Athletico, ofende trio de arbitragem. Foto: Divulgação/Ceará

Athletico entra no G-4 da Série B

Apesar da reclamação de Petraglia, o jogo não teve lances polêmicos. Em campo, o Furacão chegou a oito jogos de invencibilidade, sendo sete vitórias seguidas.

Com o bom momento, o Athletico assumiu a terceira posição, com 48 pontos. O Novorizontino, primeiro time fora do G-4, tem 47 pontos.

De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Athletico tem 75,5% de chance de acesso à Série A. Apenas o Goiás, 76,2%, está à frente. Criciúma (75,2%) e Coritiba (58,3%) estão na sequência.

A nove rodadas do fim, o Furacão enfrenta o Atlético-GO (fora), Remo (fora), Avaí (casa), Coritiba (fora), Amazonas (casa), Goiás (fora), Volta Redonda (casa), Ferroviária-SP (fora) e América-MG (casa).

Benavídez comemora gol da vitória do Athletico contra o Operário-PR. Foto: José Tramontin/Athletico

Athletico na Série B