Com a nova regra da CBF em vigor no Brasileirão, diversos jogadores ainda podem trocar de clube mesmo após o início da competição — caso que ganhou destaque recente com a situação de Hulk, que acertou a transferência do Atlético ao Fluminense.

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O Lance! te mostra outros nomes relevantes no cenário nacional que ainda não atingiram o limite de jogos e seguem aptos a reforçar outras equipes na Série A.

Jogadores que ainda podem se transferir no Brasileirão

A lista de atletas que ainda podem mudar de clube no Brasileirão reúne campeões da Libertadores, nomes com passagem por Seleção e jogadores experientes. Em um universo de 658 atletas inscritos, veja cinco que somam menos de 13 jogos e seguem aptos a defender outro time na competição.

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Everton Cebolinha (7 jogos)

No Flamengo desde 2022, o atacante tem contrato até o fim deste ano. Tricampeão da Libertadores — pelo Grêmio (2017) e pelo Rubro-Negro (2022 e 2025) —, disputou apenas sete partidas na atual edição e ainda não renovou.

Cebolinha durante jogo do Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Ganso (12 jogos)

No Fluminense desde 2019, o meia está no limite da nova regra. Bicampeão da Libertadores (2011 e 2023), tem contrato até dezembro e soma 12 atuações na competição.

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Gustavo Scarpa (10 jogos)

Atualmente no Atlético-MG, com vínculo até 2027, o meia não vive momento de titular absoluto. Multicampeão pelo Palmeiras, atuou em 10 partidas nesta Série A.

Germán Cano (2 jogos)

O centroavante argentino de 38 anos tem contrato com o Fluminense até o fim de 2026. Pouco utilizado recentemente e com histórico de problemas físicos, ainda não iniciou conversas por renovação.

Arboleda (6 jogos)

O zagueiro equatoriano vive situação indefinida no São Paulo e não se apresenta ao clube há um mês. Ele não cumpriu o prazo estabelecido pelo clube e não retornou ao Brasil. Com seis jogos no Brasileirão, pode ser negociado na próxima janela.

Tricolor aguarda retorno do contato com o zagueiro (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

Entenda a nova regra da CBF

Até o Brasileirão de 2025, um jogador só podia atuar por outro clube na mesma edição caso tivesse feito, no máximo, seis partidas. A partir da sétima, a transferência dentro da competição era bloqueada. Em 2026, o limite passou a ser de 12 jogos.

Segundo apuração do Lance!, a nova regra no regulamento da Série A deste ano ano foi exaltada por dirigentes dos clubes que participaram do Conselho Técnico do Brasileirão.

O Caso Hulk e a nova regra

Dessa maneira, Hulk tornou-se o primeiro grande exemplo da aplicação da nova regra na Série A. No caso do atacante, ele soma justamente 12 atuações pelo Atlético-MG e, portanto, ainda pode ser inscrito pelo Fluminense no meio do ano. Caso entrasse em campo mais uma vez pelo clube mineiro, ficaria impossibilitado de trocar de equipe dentro do campeonato.

Hulk no Maracanã jogando pelo Atlético-MG contra o Fluminense (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Para ficar de olho: outras mudanças nas normas da CBF

No Conselho Técnico da Série A também ficou definido que o limite de nove jogadores estrangeiros por time será mantido no Brasileirão deste ano. Havia a expectativa de que os clubes aprovassem uma redução, mas o assunto ficará para a edição de 2027.

➡️ CBF bate o martelo sobre limite de estrangeiros no Brasileirão

O número de estrangeiros vem aumentando gradualmente. Até 2023, eram cinco por time; depois passou para sete e, desde 2024, chegou ao limite atual de nove atletas, mantido para esta temporada.

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