Perto reencontro, Ceni tem retrospecto ruim contra o São Paulo; veja números

São Paulo e Bahia se enfrentam neste domingo (3), em duelo que marca mais um reencontro aguardado pela torcida tricolor com Rogério Ceni. Atual técnico do Esquadrão, o ex-goleiro encara o clube onde se tornou ídolo histórico, desta vez longe do Morumbis. A partida, válida pelo Campeonato Brasileiro, será disputada em Bragança Paulista. O Lance!, em parceria com o Sofascore, levantou os números do treinador diante do São Paulo.

continua após a publicidade

Apesar da trajetória vitoriosa construída no Morumbi, o retrospecto de Ceni contra o Tricolor paulista não é positivo.

Somando passagens por Fortaleza, Bahia e Flamengo, Rogério Ceni enfrentou o São Paulo em 13 oportunidades e venceu apenas uma vez. No total, são três empates e nove derrotas.

Pelo Fortaleza, foram cinco partidas, com dois empates e três derrotas. A equipe cearense marcou seis gols e sofreu nove no período.

No comando do Flamengo, o cenário foi ainda pior. Em três confrontos contra o São Paulo, foram três derrotas, com dois gols marcados e sete sofridos.

continua após a publicidade

Já pelo Bahia, adversário deste domingo, Ceni soma cinco jogos diante do Tricolor, com uma vitória e quatro derrotas. O time baiano marcou três gols e sofreu dez nesses encontros.

Os números mostram a dificuldade do treinador em enfrentar justamente o clube onde construiu sua história mais marcante no futebol.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

➡️Qual será o destino do São Paulo em 2026? Simule os resultados do Brasileirão

⚽ Aposte em menos de 2.5 gols em São Paulo x Bahia @1.66

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

(Foto: Marcio Jose/AGIF/Folhapress)

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X BAHIA

CAMPEONATO BRASILEIRO - 14ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 25 de abril de 2026, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Brinco de Ouro da Princesa

📺 Onde assistir: Globo e Premiere

🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

🚩 Assistentes: Douglas Pagung (ES) e Pedro amorim de Freitas (ES)

🖥️ VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)