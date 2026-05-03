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Perto reencontro, Ceni tem retrospecto ruim contra o São Paulo; veja números

Equipes se enfrentam neste domingo, dia 2

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Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 03/05/2026
08:00
Rogério Ceni Bahia
imagem cameraCeni reencontrará torcida tricolor (Foto: Marcio Jose/AGIF/Folhapress)
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São Paulo e Bahia se enfrentam neste domingo (3), em duelo que marca mais um reencontro aguardado pela torcida tricolor com Rogério Ceni. Atual técnico do Esquadrão, o ex-goleiro encara o clube onde se tornou ídolo histórico, desta vez longe do Morumbis. A partida, válida pelo Campeonato Brasileiro, será disputada em Bragança Paulista. O Lance!, em parceria com o Sofascore, levantou os números do treinador diante do São Paulo.

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Apesar da trajetória vitoriosa construída no Morumbi, o retrospecto de Ceni contra o Tricolor paulista não é positivo.

Somando passagens por Fortaleza, Bahia e Flamengo, Rogério Ceni enfrentou o São Paulo em 13 oportunidades e venceu apenas uma vez. No total, são três empates e nove derrotas.

Pelo Fortaleza, foram cinco partidas, com dois empates e três derrotas. A equipe cearense marcou seis gols e sofreu nove no período.

No comando do Flamengo, o cenário foi ainda pior. Em três confrontos contra o São Paulo, foram três derrotas, com dois gols marcados e sete sofridos.

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Já pelo Bahia, adversário deste domingo, Ceni soma cinco jogos diante do Tricolor, com uma vitória e quatro derrotas. O time baiano marcou três gols e sofreu dez nesses encontros.

Os números mostram a dificuldade do treinador em enfrentar justamente o clube onde construiu sua história mais marcante no futebol.

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Rogério Ceni Bahia
(Foto: Marcio Jose/AGIF/Folhapress)

✅ FICHA TÉCNICA
SÃO PAULO X BAHIA
CAMPEONATO BRASILEIRO - 14ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 25 de abril de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Brinco de Ouro da Princesa
📺 Onde assistir: Globo e Premiere
🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
🚩 Assistentes: Douglas Pagung (ES) e Pedro amorim de Freitas (ES)
🖥️ VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

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