Pedra no sapato, Mirassol desafia Diniz, que tenta quebrar tabu no Corinthians
Em boa fase no Timão, treinador busca mudar o cenário recente diante do rival
- Matéria
- Mais Notícias
O Corinthians vive um bom momento sob o comando do técnico Fernando Diniz. A equipe não perdeu e não sofreu gols desde que o treinador assumiu o comando, consolidando uma sequência de segurança defensiva e resultados consistentes. Agora, o time volta a campo diante do Mirassol, adversário que, no histórico, costuma trazer desafios principalmente para o próprio treinador.
Corinthians ganha desfalque de último hora para enfrentar o Mirassol; veja escalação
Corinthians
Corinthians: Kaio César cita ‘sonho realizado’ em estreia na Libertadores e elogia Diniz
Corinthians
Mirassol x Corinthians: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão
Onde Assistir
➡️ Mirassol x Corinthians: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão
O recorte individual de Fernando Diniz contra o Mirassol não é favorável. Em quatro jogos, o técnico soma quatro derrotas, com cinco gols marcados por suas equipes e dez gols sofridos.
A última derrota, inclusive, aconteceu no primeiro turno do Brasileirão de 2026, quando o Mirassol venceu por 2 a 1, de virada, no interior de São Paulo. A partida também marcou uma das cenas emblemáticas da passagem do treinador pelo clube carioca, quando foi flagrado pelas câmeras cobrando de forma enérgica os jogadores durante uma parada técnica.
O mesmo padrão aparece no duelo do treinador do Corinthians contra o técnico Rafael Guanaes. Em quatro partidas entre os dois, Diniz venceu apenas uma e perdeu três, com 25% de aproveitamento, cinco gols marcados e oito gols sofridos.
Para o treinador do Mirassol, uma das vitórias mais marcantes aconteceu na 36ª rodada do Brasileirão do ano passado, quando venceu o Vasco de Diniz por 2 a 0. A partida carimbou a vaga inédita do Leão na Libertadores.
Fernando Diniz vs Mirassol:
- 4 jogos
- 4 derrotas
- 5 gols marcados
- 10 gols sofridos
Jogos:
- São Paulo 2-3 Mirassol - Paulista 2020 - QF
- Mirassol 3-2 Vasco - Brasileirão 2025 - R18
- Vasco 0-2 Mirassol - Brasileirão 2025 - R37
- Mirassol 2-1 Vasco - Brasileirão 2026 - R1
Fernando Diniz vs Rafael Guanaes:
- 4 jogos
- 1 vitória
- 3 derrotas
- 25% aproveitamento
- 5 gols marcados
- 8 gols sofridos
Jogos:
- São José dos Campos FC 1-2 Audax São Paulo - Copa Paulista 2013
- Mirassol 3-2 Vasco - Brasileirão 2025 - R18
- Vasco 0-2 Mirassol - Brasileirão 2025 - R37
- Mirassol 2-1 Vasco - Brasileirão 2026 - R1
Apesar disso, o Corinthians não carrega o mesmo problema coletivo diante do Mirassol. Pelo contrário: o clube tem amplo domínio no confronto geral. Em 16 jogos, são 11 vitórias do Corinthians, quatro empates e apenas uma vitória do Mirassol. No total, o time da capital marcou 27 gols e sofreu 12.
Quando o Mirassol atua como mandante, o domínio corintiano se mantém. Em sete partidas, foram quatro vitórias do Corinthians, dois empates e apenas uma derrota. O clube ainda soma 12 gols marcados contra nove sofridos nesses duelos.
Rafael Guanaes e Mirassol em campanhas recentes históricas
No ano passado, o Mirassol fez uma campanha histórica. O clube se tornou o primeiro estreante da história do Campeonato Brasileiro a garantir classificação para a Copa Libertadores da América. O feito foi reconhecido até mesmo pela Conmebol, que destacou o marco em suas redes sociais.
Ainda em 2025, a equipe do interior paulista teve grande desempenho no estádio Maião, encerrando a temporada sem derrotas em casa, com 75% de aproveitamento, somando 12 vitórias e sete empates.
Neste ano, porém, o Mirassol vive um momento mais delicado no Campeonato Brasileiro. A equipe soma nove pontos e ocupa a 18ª colocação, dentro da zona de rebaixamento, com duas vitórias, três empates e sete derrotas.
Dentro de casa, pelo Brasileirão 2026, o Mirassol perdeu a invencibilidade na Série A desde que subiu de divisão, ao ser derrotado por Coritiba, Bragantino e Bahia.
Rafael Guanaes pelo Mirassol:
- 59 jogos
- 23V - 19E - 17D
- 49.7% aproveitamento
- 87 gols
- 64 gols sofridos
➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real
Mirassol no Brasileirão como mandante:
- 25 jogos
- 13V - 9E - 3D
- 64% aproveitamento
- 49 gols
- 26 gols sofridos
🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa no Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
- Matéria
- Mais Notícias