Pedra no sapato, Mirassol desafia Diniz, que tenta quebrar tabu no Corinthians

O Corinthians vive um bom momento sob o comando do técnico Fernando Diniz. A equipe não perdeu e não sofreu gols desde que o treinador assumiu o comando, consolidando uma sequência de segurança defensiva e resultados consistentes. Agora, o time volta a campo diante do Mirassol, adversário que, no histórico, costuma trazer desafios principalmente para o próprio treinador.

continua após a publicidade

➡️ Mirassol x Corinthians: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

O recorte individual de Fernando Diniz contra o Mirassol não é favorável. Em quatro jogos, o técnico soma quatro derrotas, com cinco gols marcados por suas equipes e dez gols sofridos.

A última derrota, inclusive, aconteceu no primeiro turno do Brasileirão de 2026, quando o Mirassol venceu por 2 a 1, de virada, no interior de São Paulo. A partida também marcou uma das cenas emblemáticas da passagem do treinador pelo clube carioca, quando foi flagrado pelas câmeras cobrando de forma enérgica os jogadores durante uma parada técnica.

continua após a publicidade

O mesmo padrão aparece no duelo do treinador do Corinthians contra o técnico Rafael Guanaes. Em quatro partidas entre os dois, Diniz venceu apenas uma e perdeu três, com 25% de aproveitamento, cinco gols marcados e oito gols sofridos.

Para o treinador do Mirassol, uma das vitórias mais marcantes aconteceu na 36ª rodada do Brasileirão do ano passado, quando venceu o Vasco de Diniz por 2 a 0. A partida carimbou a vaga inédita do Leão na Libertadores.

continua após a publicidade

Fernando Diniz vs Mirassol:

4 jogos 4 derrotas 5 gols marcados 10 gols sofridos

Jogos:

São Paulo 2-3 Mirassol - Paulista 2020 - QF Mirassol 3-2 Vasco - Brasileirão 2025 - R18 Vasco 0-2 Mirassol - Brasileirão 2025 - R37 Mirassol 2-1 Vasco - Brasileirão 2026 - R1

Fernando Diniz vs Rafael Guanaes:

4 jogos 1 vitória 3 derrotas 25% aproveitamento 5 gols marcados 8 gols sofridos

Jogos:

São José dos Campos FC 1-2 Audax São Paulo - Copa Paulista 2013 Mirassol 3-2 Vasco - Brasileirão 2025 - R18 Vasco 0-2 Mirassol - Brasileirão 2025 - R37 Mirassol 2-1 Vasco - Brasileirão 2026 - R1

Diniz busca sua primeira vitória contra Rafael Guanaes (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Apesar disso, o Corinthians não carrega o mesmo problema coletivo diante do Mirassol. Pelo contrário: o clube tem amplo domínio no confronto geral. Em 16 jogos, são 11 vitórias do Corinthians, quatro empates e apenas uma vitória do Mirassol. No total, o time da capital marcou 27 gols e sofreu 12.

Quando o Mirassol atua como mandante, o domínio corintiano se mantém. Em sete partidas, foram quatro vitórias do Corinthians, dois empates e apenas uma derrota. O clube ainda soma 12 gols marcados contra nove sofridos nesses duelos.

Rafael Guanaes e Mirassol em campanhas recentes históricas

No ano passado, o Mirassol fez uma campanha histórica. O clube se tornou o primeiro estreante da história do Campeonato Brasileiro a garantir classificação para a Copa Libertadores da América. O feito foi reconhecido até mesmo pela Conmebol, que destacou o marco em suas redes sociais.

Ainda em 2025, a equipe do interior paulista teve grande desempenho no estádio Maião, encerrando a temporada sem derrotas em casa, com 75% de aproveitamento, somando 12 vitórias e sete empates.

Rafael Guanaes vem de ano histórico pelo Mirassol (Foto: Joisel Amaral/AGIF/Folhapress)

Neste ano, porém, o Mirassol vive um momento mais delicado no Campeonato Brasileiro. A equipe soma nove pontos e ocupa a 18ª colocação, dentro da zona de rebaixamento, com duas vitórias, três empates e sete derrotas.

Dentro de casa, pelo Brasileirão 2026, o Mirassol perdeu a invencibilidade na Série A desde que subiu de divisão, ao ser derrotado por Coritiba, Bragantino e Bahia.

Rafael Guanaes pelo Mirassol:

59 jogos 23V - 19E - 17D 49.7% aproveitamento 87 gols 64 gols sofridos

➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

Mirassol no Brasileirão como mandante:

25 jogos 13V - 9E - 3D 64% aproveitamento 49 gols 26 gols sofridos

🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa no Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.