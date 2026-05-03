Clássico dos Milhões: o que mudou em Vasco e Flamengo desde o último confronto

Flamengo e Vasco voltam a se enfrentar neste domingo (3), às 16h (de Brasília), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, em mais um capítulo de um dos maiores clássicos do país. Desde o último encontro entre as equipes — quando o Rubro-Negro venceu por 1 a 0 no Campeonato Carioca, com gol de Jorge Carrascal — muita coisa mudou nos dois lados.

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O que mudou no lado do Flamengo?

Para o Mais Querido, aquele confronto marcou a estreia do elenco profissional na temporada, antecipada em relação ao planejamento inicial da diretoria e da comissão técnica. Lanterna do seu grupo no Estadual após três rodadas com o sub-20, o Flamengo foi obrigado a acelerar a utilização dos titulares, mesmo com apenas nove dias de pré-temporada.

A má campanha no Carioca e a decisão de colocar os profissionais em campo foram alguns dos primeiros pontos de atrito entre o então técnico rubro-negro e a diretoria, em meio a um processo de renovação contratual conturbado. Após a vitória sobre o Vasco, o Flamengo ainda enfrentou dificuldades no início da temporada, incluindo as perdas da Supercopa do Brasil e da Recopa Sul-Americana.

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O cenário instável levou a cúpula rubro-negra a optar pela demissão de Filipe Luís e pela chegada de Leonardo Jardim. Desde a chegada do treinador português, o time vive um momento de forte recuperação: são 11 vitórias, dois empates e uma derrota em 14 partidas, com 29 gols marcados e nove sofridos.

Para o clássico, no entanto, o Flamengo terá problemas importantes. Erick Pulgar, Lucas Paquetá e Giorgian de Arrascaeta estão lesionados, enquanto Jorge Carrascal cumpre suspensão.

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Pedro e Leonardo Jardim comemoram gol do Flamengo contra o Cruzeiro (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

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O que mudou no lado do Vasco?

Do lado vascaíno, a principal mudança começou no comando técnico. Fernando Diniz não resistiu à sequência negativa e foi desligado em fevereiro. Em seu lugar, chegou Renato Gaúcho, que vem dando mais estabilidade à equipe: são 12 jogos, com seis vitórias, três empates e três derrotas.

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Além da troca no banco, o Vasco também perdeu uma de suas principais referências. Philippe Coutinho rescindiu contrato de forma amigável em março, deixando uma lacuna importante na criação. A camisa 10 passou para o jovem Johan Rojas, que ainda busca se firmar como titular.

Renato Gaúcho na partida entre Vasco e Remo (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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Dentro de campo, algumas mudanças também alteraram a estrutura da equipe. Na defesa, Saldivia assumiu a vaga antes ocupada por Carlos Cuesta pelo lado direito da zaga, enquanto Cuiabano ganhou espaço na lateral esquerda, superando Lucas Piton — que, porém, deve ser desfalque para o clássico.

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A equipe que iniciou o último confronto no Carioca tinha uma configuração diferente da que deve ir a campo agora. A provável escalação atual do Vasco conta com: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton; Hugo Moura (Rojas), Cauan Barros, Thiago Mendes; Andrés Gómez, Adson e David.