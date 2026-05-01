Arboleda não cumpre prazo e não retorna ao Brasil; entenda os cenários do São Paulo

Arboleda deveria ter retornado ao Brasil nesta quinta-feira, dia 30 de março, segundo ao que tinha combinado. Inclusive, o Lance! apurou com pessoas próximas ao jogador que existia mesmo a intenção que o zagueiro retornasse ao Brasil no fim desta semana. Porém, o defensor segue no Equador.

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Na segunda-feira, dia 4 de maio, completará um mês que Arboleda parou de se apresentar no São Paulo. O jogador tem contrato até o final de 2027. Com isso, como está se ausentando das suas atividades em período de contrato e não cumprindo acordos, o São Paulo pode rescindir por justa causa. O time está com o apoio jurídico para estudar as possibilidades.

A relação está totalmente desgastada - tanto com comissão quanto com diretoria. O Lance! apurou que poderiam existir cenários de rescisão amigável ou até mesmo deixar o atleta treinando separado e negociá-lo na próxima janela. No mais, a não vinda de Arboleda complicou a situação.

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(Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

Relembre a história do "desaparecimento" de Arboleda

Arboleda estava relacionado para um jogo que aconteceu no dia 4 de abril, contra o Internacional, pelo Brasileirão. O defensor acabou cortado após não se apresentar, sem justificativas. Segundo apuração da reportagem, Arboleda já demonstrava insatisfação com questões internas do clube há algum tempo. Amigos próximos, inclusive, viajaram ao Equador para acompanhá-lo.

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A viagem não foi justificada. Ainda durante o Campeonato Paulista, o jogador se ausentou por uma semana para resolver problemas pessoais em seu país natal, situação que foi comunicada e aceita pelo clube. Desta vez, no entanto, a ausência sem aviso prévio surpreendeu a diretoria e agravou o desgaste na relação.

Neste período de tempo, o zagueiro foi flagrado em festas, eventos sociais e até mesmo em um jogo de futebol no país.

Arboleda tem enfrentado problemas na justiça brasileira

O zagueiro aparece como parte em processos na Justiça envolvendo cobranças de aluguéis.

Entre os casos, há ações classificadas como procedimento comum cível, em trâmite no Foro Central Cível de São Paulo, incluindo processos que tratam de cobrança sem despejo e também um pedido de rescisão contratual com devolução de valores. Um dos processos, iniciado em 2019, segue suspenso, enquanto outro, ligado ao cumprimento de sentença, teve movimentações recentes, como expedição de certidões e encaminhamento para despacho. As ações estão relacionadas a cobranças movidas pela empresa Euro Futs Marketing Esportivo Ltda, que aponta valores em disputa nas demandas judiciais.

De forma mais simples e explicada, entre essas ações, uma delas foram abertas por uma empresa, que cobra valores que, segundo ela, não foram pagos. Enquanto a referente ao aluguel, diz respeito ao atraso de pagamentos.