O dia 12 de setembro de 1999 ficou marcado como uma das tardes mais eletrizantes da história do Maracanã. Em uma época em que o "Clássico dos Milhões" ainda levava multidões oceânicas ao estádio, 82.079 torcedores desafiaram a chuva para presenciar um duelo que valia a liderança do Campeonato Brasileiro. Mas o espetáculo não se restringiu às quatro linhas; o estádio pulsava como um centro de manifestações políticas e humanitárias, refletindo as tensões e as esperanças da virada do milênio. O Lance! relembra Flamengo 0 x 1 Vasco no Brasileirão 1999.

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O contexto era de absoluta rivalidade. Vasco e Flamengo chegavam para a partida com os mesmos 25 pontos, dividindo a vice-liderança com o São Paulo. Além da tabela, havia um tabu de sete anos que o Rubro-Negro tentava desesperadamente quebrar em confrontos pelo Brasileirão. Sob uma chuva persistente, o gramado molhado tornou-se um personagem à parte, exigindo precisão técnica e vigor físico de jogadores que hoje são lendas do esporte.

Flamengo 0 x 1 Vasco no Brasileirão 1999

Antes de a bola rolar, o Vasco deu uma aula de consciência global ao entrar em campo com camisas em apoio ao povo do Timor Leste, que enfrentava uma crise humanitária sangrenta após votar por sua independência. Nas arquibancadas, a resposta política continuava: uma enorme faixa da torcida vascaína protestava contra o presidente Fernando Henrique Cardoso e criticava o atacante Romário, chamando-o de "puxa-saco" por seu apoio público ao governo na rodada anterior.

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Esse clima de "nós contra eles" inflamou os ânimos. O Flamengo, comandado pelo "Velho Lobo" Carlinhos, apostava na genialidade de Romário e na raça de Beto. Já o Vasco, sob a batuta estratégica de Antônio Lopes, confiava no entrosamento de um elenco que já havia conquistado a América pouco tempo antes. O que se viu foi um primeiro tempo equilibrado, onde as defesas prevaleceram sobre os ataques, e o medo de errar sob o gramado escorregadio superou o ímpeto ofensivo.

O equilíbrio de forças sob a chuva carioca

Na segunda etapa, o jogo ganhou em plasticidade. O Flamengo teve chances claras de abrir o placar, principalmente com Beto, que desperdiçou uma oportunidade incrível na pequena área, e com o próprio Romário, que viu suas jogadas de efeito pararem nas mãos seguras de Carlos Germano. O goleiro vascaíno, em tarde inspirada, neutralizou um chute de bico característico do "Baixinho" que já tinha endereço certo.

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O Vasco respondia com a velocidade de Donizete Pantera e a inteligência de Edmundo. O "Animal" levou perigo em cobranças de falta e cruzamentos que rasgavam a área rubro-negra. Clemer, do lado flamenguista, também operava milagres, mantendo o 0 a 0 no placar até os minutos finais. O empate parecia o destino justo para um clássico tão parelho, mas o destino do jogo estava guardado para os pés de um jovem meia pernambucano que estava prestes a se tornar realeza.

O Reizinho decide e mantém o tabu

Aos 40 minutos do segundo tempo (85 minutos de jogo), quando muitos torcedores já aceitavam a divisão de pontos, o Vasco construiu a jogada da vitória. Donizete recebeu um lançamento longo na direita, usou sua força física para ganhar do marcador e cruzou rasteiro, cruzando quase toda a extensão da pequena área. Juninho Pernambucano, surgindo como um elemento surpresa, entrou livre de marcação e apenas escorou para o fundo das redes.

O gol silenciou o lado rubro-negro e provocou uma explosão de alegria na torcida cruz-maltina. Com o triunfo por 1 a 0, o Vasco não apenas se isolava na ponta da tabela, como também garantia a manutenção de uma escrita incômoda para o rival: já eram sete anos sem derrotas para o Flamengo na principal competição do país. Foi a consagração definitiva de Juninho como o "Reizinho da Colina" e a reafirmação do Vasco como a grande potência do Rio de Janeiro naquela temporada.

Ficha técnica: Flamengo 0 x 1 Vasco no Brasileirão 1999

Data: 12/09/1999 (Domingo)

Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Competição: Campeonato Brasileiro 1999 – Fase de Grupos

Árbitro: Antônio Pereira da Silva (GO)

Público: 82.079 pagantes (Recorde de público do campeonato)

Gol: Juninho Pernambucano (40'/2ºT – 85').

FLAMENGO: Clemer; Fabão, Luiz Alberto e Athirson; Leandro Ávila, Fábio Baiano, Marcelo Rosa (Iranildo), Beto e Rodrigo Mendes (Maurinho); Romário e Caio (Juan). Técnico: Carlinhos.

VASCO: Carlos Germano; Géder, Mauro Galvão e Gilberto; Amaral, Paulo Miranda, Juninho Pernambucano, Felipe e Nasa; Donizete e Edmundo. Técnico: Antônio Lopes.