PC Oliveira esclarece polêmica de arbitragem em Palmeiras x Santos

Palmeiras e Santos empataram por 1 a 1, na noite deste sábado (2), em jogo válido pela 14° rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico teve uma grande polêmica de arbitragem, esclarecida pelo especialista Paulo César de Oliveira.

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No primeiro tempo, o Santos abriu o placar com gol de Benjamin Rollheiser. Na origem da jogada, Igor Vinícius desarmou Andreas Pereira com um carrinho. Os jogadores do Palmeiras pediram falta do lateral santista, mas Claus confirmou o gol.

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Na transmissão de Palmeiras x Santos, PC Oliveira esclareceu que o gol do Peixe foi legal, e Claus acertou em deixar o jogo seguir. O especialista ainda informou que o gol de empate do Verdão também foi bem validado.

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PC Oliveira apontou acertou da arbitragem em Palmeiras x Santos (Foto: Divulgação Globo)

Como foi o jogo entre Palmeiras e Santos

Como visitante e sem Neymar, o Santos controlou o primeiro tempo e foi superior ao Palmeiras, que deixou o gramado sob protestos de sua torcida. Entre escapadas e falhas da defesa alviverde, a equipe comandada por Cuca abriu o placar com Rollheiser. O argentino aproveitou erro de Khellven na origem do lance e, de fora da área, bateu rasteiro para superar Carlos Miguel.

Com dificuldades no setor ofensivo, o Palmeiras teve sua principal chance apenas contra o Santos nos minutos finais, em cabeçada de Jhon Arias defendida por Brazão.

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A comissão técnica do Palmeiras voltou do intervalo contra o Santos com uma mudança tática. Allan passou a atuar pelo corredor direito, no lugar de Khellven, e formou dupla com os atacantes que caíam pelo setor.

Allan recuperou a posse de bola no campo ofensivo e acionou Andreas Pereira. O meia cruzou rasteiro para Flaco López, que finalizou de primeira com a perna esquerda para empatar o placar. Aos 25 minutos, Paulinho foi acionado por João Martins e atuou por cerca de 25 minutos em seu retorno ao Palmeiras.

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