Romero faz alerta após derrota do Cruzeiro em clássico: 'Faltou maturidade em alguns momentos'

O Cruzeiro teve a boa sequência de três vitórias seguidas no Brasileirão freada no último sábado (2) ao perder para o Atlético-MG por 3 a 1 no Mineirão. Após a derrota celeste no clássico, o único a falar na zona mista foi Lucas Romero, que alertou para a falta de maturidade do time em alguns momentos da partida.

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– Internamente tem muita maturidade. Quarta-feira temos outra competição, é uma oportunidade para darmos conta do resultado. Pela camisa que usamos, e dar uma resposta rápida – projetou o volante.

– Eu acho que o Artur buscou uma resposta rápida, colocou um time ofensivo quando sofremos o segundo gol. Infelizmente, as coisas não aconteceram. Com certeza, algo que não pode faltar é atitude e a parte emocional. Assim como elogiei nossa maturidade contra o Boca, hoje acho que em alguns momentos faltou. Mas temos que ser autocríticos e nos preparar rapidamente para o próximo jogo – disse Lucas Romero.

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Cruzeiro x Atlético-MG

O Atlético-MG venceu o Cruzeiro, no Mineirão, na noite deste sábado (2), por 3 a 1. Os gols foram marcados por Minda, Cassierra e Maycon, e Kaio Jorge. A partida foi marcada ainda por três expulsões: duas do lado celeste (Kaiki e Arroyo) e uma do lado alvinegro (Lyanco).

Com o resultado, o Galo pulou para a 11ª posição, com 17 pontos, enquanto a Raposa ficou na 14ª colocação, com um ponto a menos que o rival.

Agora, a Raposa se prepara para enfrentar a Universidad Católica na quarta-feira (6), às 23h (de Brasília), fora de casa, pela quarta rodada da Libertadores. Posteriormente, no sábado (9), o time joga contra o Bahia, também longe de Belo Horizonte, às 21h (de Brasília).

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Maycon batendo pênalti contra o Cruzeiro (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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