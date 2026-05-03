Artur Jorge analisa gols sofridos pelo Cruzeiro em clássico contra o Atlético-MG

O Cruzeiro teve uma atuação abaixo do esperado no clássico contra o Atlético-MG no último sábado (2) e perdeu por 3 a 1 no Mineirão. Após a partida, o técnico Artur Jorge esmiuçou os gols sofridos pela Raposa.

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– A verdade é que temos que ter o controle desses momentos. Quando temos a bola, temos que estar equilibrados, preparados para o momento da perda. A verdade é que tivemos duas transições do adversário. A segunda nasce de um arremesso lateral nosso, todo campo para fazer a transição. A outra um passe em profundidade explorando nossa linha defensiva – disse o português em entrevista coletiva.

– Nós, sendo uma equipe de iniciativa, que fica mais vezes no meio campo ofensivo, temos que controlar o espaço em nossas costas. Por um detalhe de não fazer uma falta que poderia acabar a jogada. São pequenos detalhes que temos que corrigir, usarmos essas ferramentas porque por vezes, tudo até de bom posicionamento pode não ser suficiente – analisou Artur Jorge.

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Perguntado sobre a responsabilidade do elenco por ter feito uma boa temporada em 2025, o técnico destacou que o time precisa ter mais consistência.

– Não vou falar sobre o ano passado, não estava aqui. Temos que encontrar o caminho da consistência para sermos mais regulares em resultado, desempenho e performance e sobretudo ganhar. Isso que nos baliza, nos faz acrescentar outras coisas, como confiança. Hoje não aconteceu – disse Artur Jorge.

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Cruzeiro x Atlético-MG

O Atlético-MG venceu o Cruzeiro, no Mineirão, na noite deste sábado (2), por 3 a 1. Os gols foram marcados por Minda, Cassierra e Maycon, e Kaio Jorge. A partida foi marcada ainda por três expulsões: duas do lado celeste (Kaiki e Arroyo) e uma do lado alvinegro (Lyanco).

Com o resultado, o Galo pulou para a 11ª posição, com 17 pontos, enquanto a Raposa ficou na 14ª colocação, com um ponto a menos que o rival.

Agora, a Raposa se prepara para enfrentar a Universidad Católica na quarta-feira (6), às 23h (de Brasília), fora de casa, pela quarta rodada da Libertadores. Posteriormente, no sábado (9), o time joga contra o Bahia, também longe de Belo Horizonte, às 21h (de Brasília).

Maycon batendo pênalti contra o Cruzeiro (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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