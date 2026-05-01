O Atlético-MG anunciou, na tarde desta sexta-feira (01), a rescisão de contrato com o atacante Hulk. O jogador de 39 anos tem acordo encaminhado para reforçar o Fluminense.

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Segundo nota divulgada pelo Atlético-MG, Hulk terá uma festa de despedida no dia 10 de maio, na Arena MRV, antes da partida contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro. Ao longo da próxima semana, o clube vai informar mais detalhes sobre o evento. Também ficou acertado que, quando encerrar a carreira, o atacante terá um jogo festivo na casa atleticana.

— O Atlético agradece ao ídolo pela incrível trajetória no Galo, período que ficará eternamente marcado na memória e no coração da Massa — disse o Atlético pelas redes sociais.

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Contratado em 2021, Hulk rapidamente construiu forte identificação com o clube mineiro. Dentro de campo, foi decisivo em conquistas como o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil de 2021, além da Supercopa Rei de 2022, e dos cinco títulos estaduais consecutivos entre 2021 e 2025.

Ao todo, foram 140 gols em 311 jogos, além de 56 assistências, totalizando 196 participações diretas em gols.

— Levo comigo muito mais do que títulos, levo uma conexão que mudou a minha vida. O Galo e a Massa Atleticana me fizeram sentir em casa desde o primeiro dia e serei eternamente grato a esse clube que aprendi a amar. Espero todos vocês na Arena para a gente se despedir juntos, do jeito que essa história tão linda merece: com emoção, gratidão e uma grande festa — disse Hulk.

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Ao longo do período, atuou como uma das principais referências do elenco e acumulou protagonismo em campo. Fora dele, tornou-se uma das principais lideranças do grupo e recebeu reconhecimento da torcida ao longo das temporadas.

— Minha relação com o Galo é muito intensa e jamais perderei a conexão com essa torcida maravilhosa. Tanto que meus filhos permanecerão aqui em Belo Horizonte e fiz questão de manter o meu camarote — completou.

Títulos pelo Atlético-MG:

Mineiro (2021, 2022, 2023, 2024 e 2025)

Brasileiro (2021)

Copa do Brasil (2021)

Supercopa do Brasil (2022)

Hulk se tornou ídolo do Atlético-MG (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)

Acerto com o Fluminense

Internamente, a chegada de Hulk é muito desejada não só por conta da força dentro de campo. O Fluminense entende que o atacante é um dos melhores do Brasil e seria uma referência técnica no time. Além disso, o papel de liderança e a experiência que o ídolo do Galo pode oferecer são vistos como diferenciais.

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Hulk é visto como capaz de preencher uma lacuna de exemplo de trabalho e competitividade deixada por nomes como Thiago Silva, Marcelo e Felipe Melo no Fluminense. O jogador chega para aumentar o "espírito vencedor" da equipe.

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