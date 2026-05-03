ANÁLISE: no clássico contra o Atlético-MG, Cruzeiro foi tudo que Artur Jorge não quer

O Cruzeiro teve sua sequência de 100% de aproveitamento no Brasileirão e o bom clima após a vitória contra o Boca Juniors bruscamente destroçados com a derrota por 3 a 1 para o Atlético-MG. A queda no clássico deve deixar lições para o elenco, que chegou como favorito ao Mineirão, mas foi dominado pelo rival.

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A falta de entrosamento não é mais uma questão, o time entrou em campo apenas com uma mudança: a entrada de Kauã Moraes. No restante, o mesmo time que enfrentou o Boca Juniors, mas com outra atitude, ou menos maturidade, como disse Lucas Romero na zona mista.

Estatísticas revelam padrão do Cruzeiro quando perde

Nas três derrotas de Artur Jorge no comando da Raposa, a equipe teve mais de 60% de posse de bola, e contra o Atlético-MG o número foi recorde, com 69%. Mas na frente, faltou pontaria. O Cabuloso acertou apenas duas de suas 14 finalizações, pior aproveitamento com o português.

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Artur Jorge (Foto: Gustavo Martins/ Cruzeiro)

A posse de bola passou pouco pelos homens de frente, que atuaram pouco. Arroyo, que foi destaque recentemente, teve uma de suas piores noites em Belo Horizonte, errou seus quatro chutes e ainda foi expulso com dois amarelos em dois minutos.

Predominantemente, a equipe comandada por Artur Jorge costuma atacar mais pela direita, mas contra o rival, foi forçada a avançar pela esquerda. Do outro lado, o Atlético-MG teve menos da metade das finalizações, mas todas as seis dentro da área, outro fator que se repete nas outras duas derrotas do português. O time de Eduardo Domínguez soube jogar em velocidade.

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– A verdade é que temos que ter o controle desses momentos. Quando temos a bola, temos que estarmos equilibrados, preparados para o momento da perda. A verdade é que tivemos duas transições do adversário. A segunda nasce de uma arremesso lateral nosso, todo campo para fazer a transição. A outra um passe em profundidade explorando nossa linha defensiva. Nós, sendo uma equipe de iniciativa, que esteja mais vezes no meio campo ofensivo, temos que controlar o espaço em nossas costas. Por um detalhe de não fazer uma falta que poderia acabar a jogada. São pequenos detalhes que temos que corrigir, usarmos essas ferramentas porque por vezes, tudo até de bom posicionamento não pode ser suficiente – analisou Artur Jorge na entrevista coletiva.

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Expulsões destruíram qualquer chance de reação

Durante boa parte da partida, quem teve mais posse e volume foi o Cruzeiro. Mas quando Arroyo recebeu cartão vermelho aos 66 minutos, a Raposa desandou psicologicamente. Instantes depois, Renan Lodi encontrou Cassierra, entre dois defensores, para fazer 3 a 0.

Três minutos depois, Kaiki, que também teve uma noite ruim, já havia cometido um pênalti e foi expulso por entrada dura em Natanael. Depois disso, Artur Jorge, que tinha colocado Wanderson e Bruno Rodrigues nos lugares de Christian e Romero para ter mais homens na frente, percebeu que o estrago já estava feito. Então, colocou João Marcelo e Matheus Henrique nos lugares de Matheus Pereira e Gerson.

Na reta final, Kaio Jorge fez gol de pênalti. Segundo as estatísticas, a equipe mereceu, tinha xG 1.31, mas o jogo não mostrou esse merecimento. Mas o número não é totalmente enganoso, é o segundo pior no quesito com Artur Jorge no comando.

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