Por onde anda Harlei, ex-goleiro do Goiás?

Harlei de Menezes Silva, conhecido apenas como Harlei no mundo do futebol, é o símbolo máximo de longevidade e dedicação debaixo das traves. Nascido em Belo Horizonte, o arqueiro iniciou sua caminhada no Cruzeiro em 1992, mas foi no Centro-Oeste brasileiro que ele encontrou seu verdadeiro lar esportivo. Antes de se tornar uma divindade para a torcida esmeraldina, ele passou pelo Comercial-SP e teve uma breve experiência no rival Vila Nova, onde adquiriu a experiência necessária para o desafio que mudaria sua vida. O Lance! te conta por onde anda Harlei.

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Em 1999, Harlei chegou ao Goiás para iniciar uma das trajetórias mais emblemáticas de um jogador com uma única camisa no Brasil. Durante 15 temporadas consecutivas, ele não foi apenas o guardião da meta, mas o capitão e o rosto de uma era de ouro para o clube da Serrinha. Com reflexos impressionantes e uma regularidade que assustava os adversários, ele superou as desconfianças iniciais para se tornar o dono absoluto da camisa 1, atravessando gerações de jogadores e treinadores.

O tamanho de Harlei na história do Goiás é traduzido em números que dificilmente serão batidos: são 831 partidas oficiais, marca que o consagra como o recordista absoluto de jogos pelo clube. Nesse período, ele foi o pilar das conquistas de dois títulos da Série B (1999 e 2012) e de sete Campeonatos Goianos. Além disso, Harlei foi peça fundamental na campanha épica de 2010, quando o Esmeraldino alcançou a final da Copa Sul-Americana, consolidando o nome do goleiro no cenário internacional.

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Especialista em defesas de pênaltis e conhecido por sua frieza em momentos decisivos, Harlei manteve-se em alto nível técnico até os 42 anos de idade. Sua trajetória é marcada pela resiliência, tendo enfrentado rebaixamentos e retornos triunfais à elite, sempre como o líder do vestiário. Ao pendurar as luvas em 2014, ele não apenas encerrou uma carreira vitoriosa, mas deixou um vácuo de liderança que o Goiás levou anos para tentar preencher, tornando-se uma instituição dentro da própria agremiação.

A transição de Harlei para os bastidores foi quase instantânea, movida por seu profundo conhecimento do dia a dia do futebol e sua visão estratégica. Ele trocou o uniforme de jogo pelo terno de executivo sem hesitar, iniciando uma nova fase como gestor. Essa movimentação provou que sua influência no esporte ia muito além das defesas milagrosas, levando-o a assumir cargos de alta responsabilidade em clubes tradicionais, onde passou a liderar projetos de reestruturação e montagem de elencos.

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Por onde anda Harlei?

Atualmente, aos 54 anos, Harlei de Menezes consolidou sua posição como executivo de futebol, mas está livre no mercado após uma experiência intensa no Nordeste. Seu trabalho mais recente foi como diretor de futebol do Santa Cruz, cargo que assumiu em setembro de 2024. No clube pernambucano, ele liderou o projeto de reestruturação do elenco coral, visando devolver o time aos trilhos das vitórias. No entanto, sua passagem pelo Arruda terminou em fevereiro de 2026, após a eliminação da equipe nas semifinais do estadual.

Antes da experiência no Recife, Harlei dedicou quase uma década à gestão esportiva no próprio Goiás. Entre 2014 e 2023, ele teve três passagens pela diretoria esmeraldina, ocupando cargos como diretor de futebol, chefe de departamento e vice-presidente. Apesar de ser um ídolo histórico, sua atuação como dirigente no clube sempre foi pautada por grandes desafios e pressões por resultados, o que o preparou para o mercado nacional de executivos de futebol.

Clubes da carreira

Ao contrário de muitos atletas que trocam de clube constantemente, Harlei teve uma carreira marcada pela fidelidade aos projetos em que se envolvia. Confira os clubes defendidos pelo goleiro: