Campeonatos Estaduais: veja quando começam e as datas de cada torneio

Depois da pausa de fim de ano, o futebol brasileiro volta a movimentar os gramados com o início dos campeonatos estaduais de 2026. As competições marcam o retorno das rivalidades regionais e serão disputadas em um calendário mais curto, ajustado pela CBF para alinhar a temporada ao novo formato nacional. A partir desta semana, times e torcidas retomam o ritmo em busca dos primeiros títulos do ano.

As principais competições regionais do país — Paulistão, Carioca, Mineiro, Gaúcho, Baiano, Paranaense e Cearense — terão calendário concentrado entre 6 de janeiro e 8 de março, com formatos ajustados e decisões agendadas para o início de março.

Paulistão

O Campeonato Paulista começa no sábado, 10 de janeiro, com o confronto entre São Bernardo e Capivariano, às 15h.

A primeira fase vai até 15 de fevereiro, em oito rodadas. O mata-mata — quartas e semifinais — ocorrerá em partida única, e a final será disputada em ida e volta, nos dias 4 e 8 de março.

A edição deste ano reúne 16 clubes, entre eles Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Red Bull Bragantino e Ponte Preta. Saiba mais aqui.

Cariocão

O Campeonato Carioca começa de forma antecipada em 11 de janeiro, quando Flamengo e Portuguesa se enfrentam em duelo da 5ª rodada, antecipado por conta da Supercopa do Brasil.

A primeira rodada oficial será jogada em 14 de janeiro, e a Taça Guanabara termina em 7 de fevereiro.

As quartas de final estão marcadas para os dias 14 e 15 de fevereiro, as semifinais para 21, 22, 28 de fevereiro e 1º de março, e a decisão será em 7 ou 8 de março. Saiba mais aqui.

Mineiro

O Mineiro terá início também no sábado, 10 de janeiro, com Uberlândia x Tombense, no Parque do Sabiá. A competição contará com 12 clubes e final única no Mineirão prevista para o dia 7 de março.

Será a primeira vez desde 2022 que o campeão estadual mineiro será decidido em jogo único, e a tendência é que haja torcida dividida no estádio. Saiba mais aqui.

Gauchão

O Campeonato Gaúcho inicia em 10 de janeiro e termina em 8 de março. As equipes da elite do Rio Grande do Sul — entre elas Grêmio e Internacional — disputam a fase classificatória em dois grupos, com confrontos entre as chaves.

O estadual também antecede a Copa FGF, marcada para o período de 6 de maio a 29 de julho, que contará com 14 datas. Saiba mais aqui.

Baiano

O Baianão 2026 começa em 10 de janeiro e se estende até 7 ou 8 de março. A rodada de abertura terá Vitória x Atlético de Alagoinhas, às 16h, no Barradão.

O Ba-Vi da primeira fase está programado para 25 de janeiro, também no Barradão. A grande novidade é a adoção de jogos únicos nas semifinais e na final, com decisões nos pênaltis em caso de empate. O mandante será o time de melhor campanha geral. Saiba mais aqui.

Paranaense

O Campeonato Paranaense começa nesta terça-feira (6), com São Joseense x Galo Maringá, às 20h, na Arena da Baixada, e a final está agendada para 7 de março.

O formato voltou a ter duas fases de grupos com 12 clubes divididos em dois grupos de seis, seguido por mata-mata em ida e volta.

A primeira fase vai de 6 a 24 de janeiro, as quartas de final ocorrem entre 31 de janeiro e 8 de fevereiro, as semifinais entre 14 e 22 de fevereiro, e a final nos dias 28 de fevereiro e 7 de março. Saiba mais aqui.

Cearense

O Cearense tem início também nesta terça-feira (6). O Ceará estreia no sábado (10) contra o Floresta, enquanto o Fortaleza joga no domingo (11) diante do Ferroviário.

A primeira fase — com dez times divididos em dois grupos de cinco — vai até 22 de janeiro, quando se encerra com o duelo Horizonte x Fortaleza. Cada equipe jogará quatro partidas nesta etapa. Saiba mais aqui.