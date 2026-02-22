Neymar vira assunto por falha em Novorizontino x Santos: 'Displicência'

O Novorizontino saiu na frente do placar no confronto contra o Santos, deste domingo (22), pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O gol da equipe do interior paulista surgiu depois de uma falha do meia Neymar. O lance viralizou nas redes sociais.

O erro do camisa 10 aconteceu nos minutos finais do primeiro tempo. O cronômetro marcava 45' quando Neymar recuou até o setor defensivo para tentar sair jogando com os companheiros de equipe. Contudo, o atacante acabou errando um passe crucial, que originou a jogada de gol do Novorizontino.

Em um recuo na direção de Luan Peres, a bola ficou viva na lateral do campo. Foi então que Tavinho se adiantou no passe, e conseguiu avançar até a linha de fundo, onde tocou para trás na direção de Rômulo. Livre na área do peixe, o camisa 10 do Novorizontino não teve dificuldades para marcar.

Nas redes sociais, torcedores do Santos se surpreenderam com o erro da principal referência técnica da equipe em campo. Neymar foi alvo de críticas por conta da falha. Veja a repercussão abaixo:

Como foi a eliminação do Santos?

Texto por: Juliana Yamaoka

A etapa inicial foi intensa e disputada desde os primeiros minutos. O Grêmio Novorizontino tentou impor seu ritmo logo de cara, com Tavinho finalizando torto e, pouco depois, buscando tabela com Rômulo em jogada que terminou com a bola desviada, passando perto do braço de Escobar. A principal estratégia dos donos da casa era pressionar a saída de bola do time comandado por Juan Pablo Vojvoda, que tinha Neymar atuando por dentro, na organização das jogadas.

O Santos só conseguiu sua primeira finalização aos 20 minutos, quando Gabriel Barbosa aproveitou o próprio rebote, mas acabou travado na hora decisiva. Na parada técnica, Vojvoda pediu calma e mais organização à equipe. Ainda assim, o Novorizontino seguiu sufocando e quase abriu o placar aos 30, quando Robson roubou a bola no campo de ataque e finalizou rente à trave direita de Gabriel Brazão.

A qualidade do jogo cresceu na reta final do primeiro tempo. Aos 39, Robson cabeceou perto do travessão. A resposta santista foi imediata e resultou na melhor chance da etapa: Gabigol foi lançado pelo meio, Jordi saiu bem do gol e conseguiu travar o camisa 9. No rebote, Neymar tocou para Rony, que soltou uma pancada. Com o goleiro fora da meta, o zagueiro Dantas salvou em cima da linha e evitou o gol alvinegro.

Quando o intervalo parecia se aproximar com empate no placar, veio o castigo. Aos 45 minutos, Neymar errou passe para trás, Tavinho recuperou a bola e serviu Rômulo, que finalizou no fundo das redes para colocar o Tigre do Vale em vantagem.

Na volta do intervalo, o Novorizontino quase surpreendeu ao perceber Gabriel Brazão adiantado e arriscar do meio-campo, mas o goleiro se recuperou a tempo de defender. Em seguida, Neymar invadiu a área e caiu após dividida com Patrick, pedindo pênalti, não assinalado pela arbitragem.

Aos 9 minutos, Rômulo roubou a bola de Gabriel Bontempo, que havia acabado de entrar na vaga de Gabriel Menino, e acionou Robson. O atacante bateu de canhota, Brazão fez grande defesa e, no rebote, Robson mandou para fora.

A reação santista veio aos 19 minutos. Igor Vinícius cruzou para trás buscando Gabigol, que furou na tentativa de finalização. A bola sobrou para Gabriel Bontempo, que bateu colocado, no canto, para empatar a partida.

O jogo seguiu aberto. Aos 33, Neymar cobrou falta direta e obrigou Jordi a fazer boa defesa. Cinco minutos depois, o Novorizontino respondeu: Robson cruzou, Igor Vinícius afastou parcialmente, e Luís Oyama, na sobra, finalizou com perigo, perto da forquilha de Gabriel Brazão.

Nos minutos finais, o Santos ainda tentou pressionar. Moisés fez boa jogada com Neymar, recebeu na entrada da área, deixou Dantas para trás e bateu colocado, buscando o canto esquerdo de Jordi. A bola passou muito perto da trave, mas saiu, frustrando a última grande tentativa alvinegra.

Quando a partida já se encaminhava para a disputa por pênaltis, Juan Pablo Vojvoda lançou mão das últimas alternativas ofensivas e promoveu as entradas de Moisés e Thaciano na tentativa de manter a pressão. O roteiro, porém, reservava um desfecho cruel para o Peixe.

Aos 50 minutos, no último lance do jogo, o Grêmio Novorizontino fez valer a melhor campanha da competição. Vinícius Paiva fez grande jogada pela esquerda e cruzou na medida para Léo Naldi, que subiu livre e cabeceou no canto de Gabriel Brazão, decretando a classificação do Tigre do Vale e a eliminação do Santos.