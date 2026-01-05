São Paulo muda estratégia com joia monitorada pelo Porto na Copinha
Jogador é uma das maiores promessas da geração 2009
- Matéria
- Mais Notícias
O São Paulo adotou uma nova estratégia em relação ao meia Gustavo Zabarelli, de 16 anos, que apareceu entre os convocados para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Considerado uma das principais promessas do clube, avaliação compartilhada internamente por pessoas ouvidas pelo Lance!, o jogador não foi relacionado para a estreia diante do Maruinense, neste domingo (4).
➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo
A tendência, inclusive, é que Zabarelli não atue na fase de grupos da Copinha. Conforme antecipado pela Trivela e confirmado pelo Lance!, o meia foi convocado para representar o São Paulo em um torneio internacional de futebol society, na Alemanha, no formato sete contra sete. A decisão acabou frustrando parte da expectativa em torno de sua utilização imediata na competição.
O Lance! já havia informado que representantes de clubes europeus, como o Porto, acompanham de perto o desenvolvimento do atleta nas categorias de base. Internamente, o São Paulo tem a clara noção de que Zabarelli é um ativo valioso, e o planejamento prevê o retorno do jogador pensando nas fases decisivas do torneio.
Destaque da geração 2009, Zabarelli tem idade para atuar em categorias inferiores, mas foi integrado ao elenco da Copinha pelo técnico Allan Barcellos, que defende o título conquistado no ano passado. Mesmo fora dos primeiros jogos, o Porto deve seguir monitorando o desempenho do meia ao longo da temporada.
Gustavo Zabarelli tem contrato com o São Paulo até 2028. Além do Porto, outros clubes europeus acompanham sua evolução. Em julho deste ano, o Lance! apurou que o Barcelona também observa a situação do jogador, que assinou seu primeiro contrato profissional com o Tricolor em meados de 2025.
São Paulo jogará Copinha em Sorocaba
O São Paulo estreou na Copinha com vitória por 2 a 0. O Tricolor está no Grupo 19, que também tem Independente, do Amapá, e o Real Soccer, de Iperó, no interior paulista.
O clube montou um planejamento esportivo para buscar o bicampeonato consecutivo da Copinha e tenta se manter entre os principais clubes nas divisões de base. Na reta final de 2025, o Tricolor foi bicampeão da Copa do Brasil Sub-20, chegando a cinco taças no total.
De acordo com a apuração do Lance!, o São Paulo pretende inscrever jogadores que já estiveram no elenco profissional em 2025, casos de Pedro Ferreira, Nícolas Bosshardt e Paulinho. Por outro lado, Lucca e Maik, que disputaram a última edição do torneio, não devem participar desta vez, já que a dupla será usada por Hernán Crespo no time principal.
Paralelamente, a comissão do time profissional seguirá monitorando de perto o desempenho dos atletas. Após o encerramento da Copinha, a expectativa é que ao menos seis jogadores iniciem o processo de transição para o elenco principal.
- Matéria
- Mais Notícias