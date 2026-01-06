Campeonato Cearense 2026: veja times, regulamento e datas
Competição estadual terá início nesta terça-feira (6)
O Campeonato Cearense de 2026 começará nesta terça-feira (6). Com o Ceará em busca do tricampeonato e o Fortaleza tentando voltar a ser campeão, o torneio apresentará diferentes fases.
A abertura da competição será com um Maracanã x Ferroviário, nesta terça-feira (6), a partir das 19h (de Brasília). O duelo acontecerá no Estádio Prefeitão, em Maracanaú.
Campeonato Cearense 2026: quais serão os participantes?
O Campeonato Cearense deste ano será composto por dez times. Confira abaixo a lista completa de participantes:
- Ceará (atual campeão)
- Ferroviário
- Floresta
- Fortaleza (atual vice-campeão)
- Horizonte
- Iguatu
- Maracanã
- Maranguape (subiu como campeão da Série B)
- Quixadá (subiu como vice-campeão da Série B)
- Tirol
Campeonato Cearense de 2026: qual o regulamento?
A primeira fase do Estadual terá dois grupos com cinco times em cada um. Veja abaixo:
Grupo A: Ferroviário, Fortaleza, Horizonte, Maracanã e Quixadá
Grupo B: Ceará, Floresta, Iguatu, Maranguape e Tirol
As equipes duelarão em turno único, com quatro partidas para cada. Os três melhores avançarão à segunda fase e os dois piores de cada chave jogarão o quadrangular do rebaixamento.
No quadrangular do rebaixamento, os quatro clubes jogarão em turno único. Os dois melhores ficam na Série A e os dois piores serão rebaixados.
Na segunda fase, as seis equipes continuarão nos mesmos grupos, mas enfrentarão os três adversários da outra chave em turno único. É dessa forma que o primeiro Clássico-Rei deve acontecer. Os dois melhores de cada grupo avançarão à semifinal.
A semifinal será disputada entre clubes do mesmo grupo, jogando em ida e volta. Há disputa pelo quinto lugar e também pelo terceiro lugar, sendo jogos únicos. A final acontecerá em ida e volta.
Em caso de empate na pontuação, os critérios de desempate são:
- Mais vitórias
- Melhor saldo de gols
- Mais gols pró
- Menos vermelhos
- Menos amarelos
- Sorteio
No mata-mata, empate no tempo normal levará a disputa para os pênaltis. O gol fora de casa não é critério de desempate.
Campeonato Cearense de 2026: quais as datas?
O Campeonato Cearense de 2026 terá início nesta terça-feira, 6 de janeiro. O Ceará fará a sua estreia no sábado (10), contra o Floresta. Já o Fortaleza começará a campanha diante do Ferroviário, no domingo (11). A primeira fase vai até o dia 22 deste mês.
As semifinais estão programadas para os dias 15/02 e 22/02, enquanto que as finais devem ser realizadas nos dias 01/03 e 08/03. Rebaixados no Campeonato Brasileiro, Ceará e Fortaleza jogarão a Série B a partir do dia 21 de março.
