Campeonato Cearense 2026: veja times, regulamento e datas

O Campeonato Cearense de 2026 começará nesta terça-feira (6). Com o Ceará em busca do tricampeonato e o Fortaleza tentando voltar a ser campeão, o torneio apresentará diferentes fases.

A abertura da competição será com um Maracanã x Ferroviário, nesta terça-feira (6), a partir das 19h (de Brasília). O duelo acontecerá no Estádio Prefeitão, em Maracanaú.

Campeonato Cearense 2026: quais serão os participantes?

O Campeonato Cearense deste ano será composto por dez times. Confira abaixo a lista completa de participantes:

Ceará (atual campeão) Ferroviário Floresta Fortaleza (atual vice-campeão) Horizonte Iguatu Maracanã Maranguape (subiu como campeão da Série B) Quixadá (subiu como vice-campeão da Série B) Tirol

Campeonato Cearense de 2026: qual o regulamento?

A primeira fase do Estadual terá dois grupos com cinco times em cada um. Veja abaixo:

Grupo A: Ferroviário, Fortaleza, Horizonte, Maracanã e Quixadá

Grupo B: Ceará, Floresta, Iguatu, Maranguape e Tirol

As equipes duelarão em turno único, com quatro partidas para cada. Os três melhores avançarão à segunda fase e os dois piores de cada chave jogarão o quadrangular do rebaixamento.

No quadrangular do rebaixamento, os quatro clubes jogarão em turno único. Os dois melhores ficam na Série A e os dois piores serão rebaixados.

Na segunda fase, as seis equipes continuarão nos mesmos grupos, mas enfrentarão os três adversários da outra chave em turno único. É dessa forma que o primeiro Clássico-Rei deve acontecer. Os dois melhores de cada grupo avançarão à semifinal.

A semifinal será disputada entre clubes do mesmo grupo, jogando em ida e volta. Há disputa pelo quinto lugar e também pelo terceiro lugar, sendo jogos únicos. A final acontecerá em ida e volta.

Em caso de empate na pontuação, os critérios de desempate são:

Mais vitórias Melhor saldo de gols Mais gols pró Menos vermelhos Menos amarelos Sorteio

No mata-mata, empate no tempo normal levará a disputa para os pênaltis. O gol fora de casa não é critério de desempate.

Campeonato Cearense de 2026: quais as datas?

O Campeonato Cearense de 2026 terá início nesta terça-feira, 6 de janeiro. O Ceará fará a sua estreia no sábado (10), contra o Floresta. Já o Fortaleza começará a campanha diante do Ferroviário, no domingo (11). A primeira fase vai até o dia 22 deste mês.

As semifinais estão programadas para os dias 15/02 e 22/02, enquanto que as finais devem ser realizadas nos dias 01/03 e 08/03. Rebaixados no Campeonato Brasileiro, Ceará e Fortaleza jogarão a Série B a partir do dia 21 de março.