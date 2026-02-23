Jornal espanhol exalta Abel Ferreira, do Palmeiras: 'Eterno'

O técnico Abel Ferreira ganhou destaque na imprensa espanhola nesta segunda-feira (23). O diário "AS" publicou uma reportagem exaltando a trajetória do português no comando do Palmeiras, destacando sua longevidade no cargo e os títulos conquistados. Com mais de cinco anos no clube, Abel se tornou o quinto treinador com mais tempo no cargo na história do futebol brasileiro.

O jornal madrileno estampou a manchete "Eterno Abel Ferreira" e lembrou que o treinador é o mais vitorioso da história do Palmeiras. Na lista de técnicos com maior longevidade no futebol brasileiro, Abel aparece atrás apenas de nomes como Flávio Costa, no Flamengo (oito anos, entre 1938 e 1946), Henry Welfare, no Vasco (dez anos e sete meses, entre 1926 e 1937), Lula, no Santos (12 anos e sete meses, entre 1954 e 1967) e Amadeu Teixeira, no América-AM (53 anos, entre 1955 e 2008).

Abel Ferreira se torna o 5º técnico mais longevo do futebol brasileiro. (Fot)o: Marcello Zambrana/ Agif/Gazeta Press)

Abel Ferreira celebra marca e Leila Pereira exalta treinador

Em declarações reproduzidas pelo veículo espanhol, Abel Ferreira comemorou o feito e destacou o trabalho coletivo por trás da trajetória vitoriosa no clube alviverde.

– Para mim, é motivo de orgulho alcançar um marco como este. É o resultado de um excelente esforço coletivo de todos: nossa diretoria atual, as diretorias anteriores, nossos torcedores e tudo o que fazemos como comissão técnica, como clube e como família. Somos uma equipe que realmente incorpora os valores do Palmeiras, que são um modo de vida, uma forma de ser e de existir na vida e no futebol – declarou o treinador.

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, também exaltou a importância do português para o clube e projetou um futuro ainda mais vitorioso.

– Já disse várias vezes que considero Abel o melhor treinador da história do Palmeiras, e tenho certeza de que essa parceria de mais de cinco anos nos trará muitas conquistas. O Palmeiras é um clube que acredita em planejamento e confia em seus profissionais para desempenharem suas funções. Agimos de forma racional em todos os momentos. Não é por acaso que estamos sempre disputando títulos e sendo protagonistas no futebol brasileiro, sul-americano e mundial – afirmou.

