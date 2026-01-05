Quem é Tetê, promessa e autor de golaço em estreia do São Paulo na Copinha?

A estreia do São Paulo na Copinha teve um destaque que já havia sido apontado pelo Lance! como um dos nomes a entrar no radar da torcida. Perivan dos Santos, conhecido como Tetê, foi quem abriu o placar contra o Maruinense com um gol olímpico.

Aos 18 anos e vestindo a camisa 7, o atacante já havia chamado atenção em um treino aberto acompanhado pela reportagem em Cotia, dias antes da estreia. Incisivo nos cruzamentos, Tetê tem contrato até 2029 e se caracteriza pela velocidade e pela força nos duelos individuais. "Ele é um inferninho quando pressiona", ouviu o Lance! na ocasião.

Tetê costuma dar trabalho às defesas adversárias e também se mostra eficiente na pressão sem a bola, agregando intensidade ao sistema ofensivo. O gol saiu aos 35 minutos do primeiro tempo, após mais uma investida do São Paulo ao ataque. Na cobrança de escanteio, o camisa 7 bateu fechado, a bola encobriu o goleiro Luan e morreu no fundo da rede.

(Foto: Divulgação)

Tetê foi destaque no Sub-20

Tetê foi destaque na temporada Sub-20 do São Paulo, sob o comando de Allan Barcellos. O jogador acumulou 40 partidas no sub-20, com três gols e cinco assistências, inclusive é um dos nomes que entrou no radar do profissional.

O São Paulo iniciou a trajetória em busca do bicampeonato da Copinha com vitória em cima do Maruinense, clube de Sergipe. O Tricolor venceu a partida por 2 a 0. Na reta final da partida, Paulinho, artilheiro da base de Cotia, ampliou de cabeça e definiu o placar.

O resultado coloca a equipe na liderança do Grupo 19, enquanto o Independente-AP e o Real Soccer-SP empataram sem gols no outro jogo da chave.