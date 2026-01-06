Quando começa o Paulistão? Veja as datas do torneio

O Paulistão já vai ter bola rolando no próximo fim de semana, com a abertura marcada para sábado. O Campeonato Paulista 2026, que reúne 16 clubes e seis representantes da elite nacional, terá 11 datas e se estenderá até 8 de março.

continua após a publicidade

A partida que abre o torneio coloca São Bernardo x Capivariano frente a frente no sábado (10), às 15h. No mesmo dia, o Santos recebe o Novorizontino, na Vila Belmiro, e o Palmeiras encara a Portuguesa, no Canindé.

Copa do Mundo: rivais do Brasil vão ao 'mercado' em busca de reforços para o Mundial

No domingo (11), destaque para a estreia do Corinthians, atual campeão, que enfrenta a Ponte Preta na Neo Química Arena. Já o São Paulo visita o Mirassol no estádio José Maria de Campos Maia.

continua após a publicidade

Calendário da primeira fase

A primeira fase do Paulistão vai de 10 de janeiro a 15 de fevereiro, com oito rodadas. Ao final, os oito melhores colocados avançam às quartas de final, disputadas em jogo único, na casa da equipe de melhor campanha. As semifinais também terão jogo único, e as finais serão em ida e volta.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira as datas e confrontos da 1ª fase:

Rodada 1 – 10 e 11 de janeiro

São Bernardo x Capivariano

Santos x Novorizontino

Portuguesa x Palmeiras

Corinthians x Ponte Preta

Mirassol x São Paulo

Guarani x Primavera

Noroeste x RB Bragantino

Velo Clube x Botafogo-SP

continua após a publicidade

Rodada 2 – 14 de janeiro (quarta-feira)

Botafogo-SP x Noroeste

Capivariano x Portuguesa

Primavera x Mirassol

Novorizontino x Guarani

Palmeiras x Santos

Ponte Preta x Velo Clube

RB Bragantino x Corinthians

São Paulo x São Bernardo

Rodada 3 – 18 de janeiro (domingo)

Corinthians x São Paulo

Guarani x Santos

Palmeiras x Mirassol

Capivariano x Ponte Preta

Portuguesa x Velo Clube

RB Bragantino x Botafogo-SP

São Bernardo x Noroeste

Primavera x Novorizontino

Rodada 4 – 21 de janeiro (quarta-feira)

Santos x Corinthians

Novorizontino x Palmeiras

São Paulo x Portuguesa

Velo Clube x Guarani

Botafogo-SP x Primavera

Noroeste x Capivariano

Mirassol x RB Bragantino

Ponte Preta x São Bernardo

Rodada 5 – 25 de janeiro (domingo)

Palmeiras x São Paulo

Santos x RB Bragantino

Velo Clube x Corinthians

Ponte Preta x Noroeste

São Bernardo x Mirassol

Capivariano x Primavera

Portuguesa x Guarani

Novorizontino x Botafogo-SP

Rodada 6 – 1º de fevereiro (domingo)

Botafogo-SP x Palmeiras

Corinthians x Mirassol

Guarani x Ponte Preta

Novorizontino x Santos

RB Bragantino x São Bernardo

São Paulo x Corinthians

Noroeste x Velo Clube

Primavera x Portuguesa

Rodada 7 – 8 de fevereiro (domingo)

Corinthians x Palmeiras

Guarani x Botafogo-SP

São Paulo x Ponte Preta

Noroeste x Santos

Novorizontino x São Bernardo

Capivariano x Mirassol

Velo Clube x RB Bragantino

Portuguesa x Primavera

Rodada 8 – 15 de fevereiro (domingo)

Santos x Velo Clube

São Bernardo x Corinthians

Palmeiras x Guarani

Ponte Preta x São Paulo

Red Bull Bragantino x Novorizontino

Botafogo-SP x Capivariano

Primavera x Noroeste

Mirassol x Portuguesa

Mata-mata e finais

As quartas de final e as semifinais estão previstas para ocorrer entre 18 e 28 de fevereiro, sempre em partida única. Em caso de empate, a vaga será decidida nos pênaltis.

A grande decisão do Paulistão 2026 terá ida em 4 de março (quarta-feira) e volta no dia 8 (domingo), encerrando oficialmente o estadual.