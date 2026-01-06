Quando começa o Paulistão? Veja as datas do torneio
Corinthians é o atual campeão paulista
O Paulistão já vai ter bola rolando no próximo fim de semana, com a abertura marcada para sábado. O Campeonato Paulista 2026, que reúne 16 clubes e seis representantes da elite nacional, terá 11 datas e se estenderá até 8 de março.
A partida que abre o torneio coloca São Bernardo x Capivariano frente a frente no sábado (10), às 15h. No mesmo dia, o Santos recebe o Novorizontino, na Vila Belmiro, e o Palmeiras encara a Portuguesa, no Canindé.
No domingo (11), destaque para a estreia do Corinthians, atual campeão, que enfrenta a Ponte Preta na Neo Química Arena. Já o São Paulo visita o Mirassol no estádio José Maria de Campos Maia.
Calendário da primeira fase
A primeira fase do Paulistão vai de 10 de janeiro a 15 de fevereiro, com oito rodadas. Ao final, os oito melhores colocados avançam às quartas de final, disputadas em jogo único, na casa da equipe de melhor campanha. As semifinais também terão jogo único, e as finais serão em ida e volta.
Confira as datas e confrontos da 1ª fase:
Rodada 1 – 10 e 11 de janeiro
São Bernardo x Capivariano
Santos x Novorizontino
Portuguesa x Palmeiras
Corinthians x Ponte Preta
Mirassol x São Paulo
Guarani x Primavera
Noroeste x RB Bragantino
Velo Clube x Botafogo-SP
Rodada 2 – 14 de janeiro (quarta-feira)
Botafogo-SP x Noroeste
Capivariano x Portuguesa
Primavera x Mirassol
Novorizontino x Guarani
Palmeiras x Santos
Ponte Preta x Velo Clube
RB Bragantino x Corinthians
São Paulo x São Bernardo
Rodada 3 – 18 de janeiro (domingo)
Corinthians x São Paulo
Guarani x Santos
Palmeiras x Mirassol
Capivariano x Ponte Preta
Portuguesa x Velo Clube
RB Bragantino x Botafogo-SP
São Bernardo x Noroeste
Primavera x Novorizontino
Rodada 4 – 21 de janeiro (quarta-feira)
Santos x Corinthians
Novorizontino x Palmeiras
São Paulo x Portuguesa
Velo Clube x Guarani
Botafogo-SP x Primavera
Noroeste x Capivariano
Mirassol x RB Bragantino
Ponte Preta x São Bernardo
Rodada 5 – 25 de janeiro (domingo)
Palmeiras x São Paulo
Santos x RB Bragantino
Velo Clube x Corinthians
Ponte Preta x Noroeste
São Bernardo x Mirassol
Capivariano x Primavera
Portuguesa x Guarani
Novorizontino x Botafogo-SP
Rodada 6 – 1º de fevereiro (domingo)
Botafogo-SP x Palmeiras
Corinthians x Mirassol
Guarani x Ponte Preta
Novorizontino x Santos
RB Bragantino x São Bernardo
São Paulo x Corinthians
Noroeste x Velo Clube
Primavera x Portuguesa
Rodada 7 – 8 de fevereiro (domingo)
Corinthians x Palmeiras
Guarani x Botafogo-SP
São Paulo x Ponte Preta
Noroeste x Santos
Novorizontino x São Bernardo
Capivariano x Mirassol
Velo Clube x RB Bragantino
Portuguesa x Primavera
Rodada 8 – 15 de fevereiro (domingo)
Santos x Velo Clube
São Bernardo x Corinthians
Palmeiras x Guarani
Ponte Preta x São Paulo
Red Bull Bragantino x Novorizontino
Botafogo-SP x Capivariano
Primavera x Noroeste
Mirassol x Portuguesa
Mata-mata e finais
As quartas de final e as semifinais estão previstas para ocorrer entre 18 e 28 de fevereiro, sempre em partida única. Em caso de empate, a vaga será decidida nos pênaltis.
A grande decisão do Paulistão 2026 terá ida em 4 de março (quarta-feira) e volta no dia 8 (domingo), encerrando oficialmente o estadual.
