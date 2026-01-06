Quando começa o Campeonato Mineiro?

Depois das férias dos jogadores brasileiros, o Campeonato Mineiro terá início neste final de semana. O primeiro jogo do torneio será entre Uberlândia e Tombense, no Parque do Sabia, no sábado (10).

A competição está prevista para ter seu fim em 7 de março, com uma final em jogo único que será realizado no Mineirão, inicialmente com torcida dividida.

Até o momento, as datas das semifinais não estão definidas oficialmente, mas a tendência é que ocorram por volta dos dias 18, 22 e 25 de fevereiro, e 1º de março, com uma semana de descanso para a final. Isso se dá porque a primeira fase deve ter fim no dia 14 do segundo mês do ano.

Troféu do Campeonato Mineiro (Foto : Tiago Trindade/Onefoto)

Confira os jogos da primeira rodada do Campeonato Mineiro

10/01 (Sábado) — 16:00: Uberlândia S.A.F x Tombense 10/01 (Sábado) — 18:30: Cruzeiro - SAF x Pouso Alegre SAF 10/01 (Sábado) — 18:30: Itabirito x Democrata GV 10/01 (Sábado) — 20:30: URT x North Esporte Clube 11/01 (Domingo) — 18:00: Atlético SAF x Betim Futebol 11/01 (Domingo) — 19:30: América x Athletic

Quem disputará o Estadual?

Ao todo, 12 equipes irão disputar o Estadual nesta temporada: Atlético-MG, América-MG, Cruzeiro, Democrata-GV, URT, Uberlândia, Betim, Pouso Alegre, Tombense, Athletic, Itabirito e North Esporte Clube.

Confira os grupos do Campeonato Mineiro 2026

GRUPO A

Atlético-MG

Democrata-GV

URT

Uberlândia

GRUPO B

América-MG

Pouso Alegre

Betim

Tombense

GRUPO C

Cruzeiro

Athletic

Itabirito

North

Final em Jogo único

A retomada da final em jogo único desperta questionamentos, especialmente sobre a viabilidade de duas torcidas no estádio. Recentemente, o cenário em Minas Gerais foi marcado por clássicos entre Atlético-MG e Cruzeiro com presença exclusiva da torcida mandante.

Conforme os dispositivos do Artigo 18 do Regulamento Específico da Competição, a previsão inicial é de uma divisão igualitária da carga de ingressos (50% para cada clube). No entanto, o documento prevê uma exceção importante: caso haja qualquer veto governamental à presença de visitantes na data da decisão, o clube de melhor campanha terá direito à totalidade das entradas.

— A carga de ingressos destinada aos clubes finalistas será dividida igualmente entre eles, salvo acordo em sentido diverso entre os clubes envolvidos e a FMF. Se, na data de realização da Final Única, houver proibição, por parte dos órgãos governamentais, de comparecimento de torcida visitante [...] será permitida a presença apenas de torcedores da equipe com a melhor colocação na fase classificatória — estipula o regulamento.

Onde assistir ao Campeonato Mineiro 2026

O Campeonato Mineiro terá transmissão da TV Globo. O torneio será transmitido tanto pelo canal de TV aberta, quanto pela getv (ambos com um jogo por rodada na primeira fase). Além disso, a Sportv exibe todas as etapas da competição, enquanto o Premiere mostrará todas as partidas envolvendo Atlético-MG, Cruzeiro e América-MG.