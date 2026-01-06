menu hamburguer
Quando começa o Campeonato Carioca? Veja tabela e datas

Campeonato tem início em janeiro

Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/01/2026
09:33
Maracanã na final do Campeonato Carioca de 2025
Maracanã na final do Campeonato Carioca de 2025 (Foto: Gilvan de Souza/CRF)
O Campeonato Carioca de 2026 começará em janeiro, antecipado em virtude do calendário cheio em ano de Copa do Mundo. Embora a primeira rodada esteja marcada para o dia 14, a competição começará no dia 11.

Isso porque o jogo entre Flamengo e Porguesa, válido pela 5ª rodada, foi antecipado por conta da Supercopa. O Rubro-Negro enfrentará o Corinthians no dia 1 de fevereiro e o jogo seria no dia 31.

A última rodada da Taça Guanabara será no dia 7, uma semana antes as quartas de final, disputadas em jogo único entre os dias 14 e 15. Os times que avançarem jogam a ida da semifinal entre os dias 21 e 22, e a volta entre 28 de fevereiro e 1º de março. A gande decisão será em 7 ou 8 de março.

Carioca Flamengo Fluminense
Flamengo e Fluminense foram os finalistas de 2025 (Foto: Lucas merçon/FFC)

Tabela da primeira fase do Carioca

Estádios com asterisco (*) estão sem laudo técnico.

5Flamengo x Portuguesa11/jan – 18:00Raulino de Oliveira*Globo e Premiere

1

Fluminense x Madureira

14/jan – 19:00

Luso Brasileiro*

Sportv e Premiere

1

Vasco da Gama x Maricá

15/jan – 21:30

São Januário

GeTV, Sportv e Premiere

1

Volta Redonda x Boavista

14/jan – 17:00

Raulino de Oliveira*

Premiere

1

Sampaio Corrêa x Nova Iguaçu

15/jan – 17:00

Lourival Gomes*

Premiere

1

Bangu x Flamengo

14/jan – 21:30

Moça Bonita*

Globo e Premiere

1

Portuguesa x Botafogo

15/jan – 19:00

Luso Brasileiro*

Premiere

2

Boavista x Fluminense

17/jan – 18:30

Elcyr Resende*

Premiere

2

Vasco da Gama x Nova Iguaçu

18/jan – 18:00

São Januário

Globo e Premiere

2

Volta Redonda x Flamengo

17/jan – 21:30

Raulino de Oliveira*

Sportv e Premiere

2

Sampaio Corrêa x Botafogo

18/jan – 20:30

Lourival Gomes*

GeTV, Sportv e Premiere

2

Bangu x Madureira

17/jan – 18:30

Moça Bonita*

Premiere

2

Portuguesa x Maricá

18/jan – 20:30

Luso Brasileiro*

Premiere

3

Nova Iguaçu x Fluminense

22/jan – 21:30

A definir

Sportv e Premiere

3

Flamengo x Vasco da Gama

21/jan – 21:30

Maracanã

Globo, GeTV, Sport e Premiere

3

Botafogo x Volta Redonda

21/jan – 19:00

Nilton Santos*

Premiere

3

Madureira x Sampaio Corrêa

22/jan – 17:00

Conselheiro Galvão*

Premiere

3

Maricá x Bangu

21/jan – 17:00

João Saldanha*

Premiere

3

Boavista x Portuguesa

22/jan – 19:00

Elcyr Resende*

Premiere

4

Maricá x Sampaio Corrêa

27/jan – 17:00

João Saldanha*

Premiere

4

Boavista x Vasco da Gama

25/jan – 20:30

Elcyr Resende*

Sportv e Premiere

4

Nova Iguaçu x Volta Redonda

26/jan – 21:30

Jânio Moraes

Premiere

4

Fluminense x Flamengo

25/jan – 18:00

Maracanã

Globo, GeTV e Premiere

4

Botafogo x Bangu

24/jan – 21:00

Nilton Santos*

Sportv e Premiere

4

Madureira x Portuguesa

26/jan – 17:00

Conselheiro Galvão*

Premiere

5

Botafogo x Fluminense

01/fev – 20:30

Nilton Santos*

Sportv e Premiere

5

Madureira x Vasco da Gama

31/jan – 21:00

A definir

GeTV, Sportv e Premiere

5

Maricá x Volta Redonda

02/fev – 17:00

João Saldanha*

Premiere

5

Sampaio Corrêa x Boavista

30/jan – 19:00

Lourival Gomes*

Premiere

5

Nova Iguaçu x Bangu

30/jan – 21:30

Jânio Moraes

Premiere

6

Fluminense x Maricá

08/fev – 20:30

Maracanã

GeTV, Sportv e Premiere

6

Vasco da Gama x Botafogo

08/fev – 18:00

A definir

Globo e Premiere

6

Volta Redonda x Madureira

08/fev – 17:00

Raulino de Oliveira*

Premiere

6

Flamengo x Sampaio Corrêa

07/fev – 21:00

Maracanã

Sportv e Premiere

6

Bangu x Boavista

07/fev – 18:30

Moça Bonita*

Premiere

6

Portuguesa x Nova Iguaçu

07/fev – 17:00

Luso Brasileiro*

Premiere

