Quando começa o Campeonato Carioca? Veja tabela e datas
Campeonato tem início em janeiro
O Campeonato Carioca de 2026 começará em janeiro, antecipado em virtude do calendário cheio em ano de Copa do Mundo. Embora a primeira rodada esteja marcada para o dia 14, a competição começará no dia 11.
Isso porque o jogo entre Flamengo e Porguesa, válido pela 5ª rodada, foi antecipado por conta da Supercopa. O Rubro-Negro enfrentará o Corinthians no dia 1 de fevereiro e o jogo seria no dia 31.
A última rodada da Taça Guanabara será no dia 7, uma semana antes as quartas de final, disputadas em jogo único entre os dias 14 e 15. Os times que avançarem jogam a ida da semifinal entre os dias 21 e 22, e a volta entre 28 de fevereiro e 1º de março. A gande decisão será em 7 ou 8 de março.
Tabela da primeira fase do Carioca
Estádios com asterisco (*) estão sem laudo técnico.
|5
|Flamengo x Portuguesa
|11/jan – 18:00
|Raulino de Oliveira*
|Globo e Premiere
1
Fluminense x Madureira
14/jan – 19:00
Luso Brasileiro*
Sportv e Premiere
1
Vasco da Gama x Maricá
15/jan – 21:30
São Januário
GeTV, Sportv e Premiere
1
Volta Redonda x Boavista
14/jan – 17:00
Raulino de Oliveira*
Premiere
1
Sampaio Corrêa x Nova Iguaçu
15/jan – 17:00
Lourival Gomes*
Premiere
1
Bangu x Flamengo
14/jan – 21:30
Moça Bonita*
Globo e Premiere
1
Portuguesa x Botafogo
15/jan – 19:00
Luso Brasileiro*
Premiere
2
Boavista x Fluminense
17/jan – 18:30
Elcyr Resende*
Premiere
2
Vasco da Gama x Nova Iguaçu
18/jan – 18:00
São Januário
Globo e Premiere
2
Volta Redonda x Flamengo
17/jan – 21:30
Raulino de Oliveira*
Sportv e Premiere
2
Sampaio Corrêa x Botafogo
18/jan – 20:30
Lourival Gomes*
GeTV, Sportv e Premiere
2
Bangu x Madureira
17/jan – 18:30
Moça Bonita*
Premiere
2
Portuguesa x Maricá
18/jan – 20:30
Luso Brasileiro*
Premiere
3
Nova Iguaçu x Fluminense
22/jan – 21:30
A definir
Sportv e Premiere
3
Flamengo x Vasco da Gama
21/jan – 21:30
Maracanã
Globo, GeTV, Sport e Premiere
3
Botafogo x Volta Redonda
21/jan – 19:00
Nilton Santos*
Premiere
3
Madureira x Sampaio Corrêa
22/jan – 17:00
Conselheiro Galvão*
Premiere
3
Maricá x Bangu
21/jan – 17:00
João Saldanha*
Premiere
3
Boavista x Portuguesa
22/jan – 19:00
Elcyr Resende*
Premiere
4
Maricá x Sampaio Corrêa
27/jan – 17:00
João Saldanha*
Premiere
4
Boavista x Vasco da Gama
25/jan – 20:30
Elcyr Resende*
Sportv e Premiere
4
Nova Iguaçu x Volta Redonda
26/jan – 21:30
Jânio Moraes
Premiere
4
Fluminense x Flamengo
25/jan – 18:00
Maracanã
Globo, GeTV e Premiere
4
Botafogo x Bangu
24/jan – 21:00
Nilton Santos*
Sportv e Premiere
4
Madureira x Portuguesa
26/jan – 17:00
Conselheiro Galvão*
Premiere
5
Botafogo x Fluminense
01/fev – 20:30
Nilton Santos*
Sportv e Premiere
5
Madureira x Vasco da Gama
31/jan – 21:00
A definir
GeTV, Sportv e Premiere
5
Maricá x Volta Redonda
02/fev – 17:00
João Saldanha*
Premiere
5
Sampaio Corrêa x Boavista
30/jan – 19:00
Lourival Gomes*
Premiere
5
Nova Iguaçu x Bangu
30/jan – 21:30
Jânio Moraes
Premiere
6
Fluminense x Maricá
08/fev – 20:30
Maracanã
GeTV, Sportv e Premiere
6
Vasco da Gama x Botafogo
08/fev – 18:00
A definir
Globo e Premiere
6
Volta Redonda x Madureira
08/fev – 17:00
Raulino de Oliveira*
Premiere
6
Flamengo x Sampaio Corrêa
07/fev – 21:00
Maracanã
Sportv e Premiere
6
Bangu x Boavista
07/fev – 18:30
Moça Bonita*
Premiere
6
Portuguesa x Nova Iguaçu
07/fev – 17:00
Luso Brasileiro*
Premiere
